Supreme Court : रखडलेल्या गृहप्रकल्पांसाठी निधी उभारा; सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना, घर खरेदी करणाऱ्यांची गैरसोय टाळा

नवी दिल्ली : ‘नियमितपणे कर भरणाऱ्या मध्यमवर्गीयांच्या घराचे स्वप्न कधी कधी अधुरेच राहते. कारण त्यांनी ज्या गृहप्रकल्पात घराची नोंदणी करून खरेदी केलेली असते, तो गृहप्रकल्पच रखडतो. घराचे स्वप्न असे अपूर्ण राहिल्याने या नागरिकांचे मोठे हाल होतात. .अशांचे हित जपण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने पुनरुद्धार निधी (रिव्हायव्हल फंड) उभारावा,’ अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश जे. बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने केली..खंडपीठाने नमूद केले, की सरकारचे हे घटनात्मक कर्तव्य आहे की कोणत्याही विकसकाला घरखरेदीदारांची फसवणूक किंवा शोषण करू दिले जाऊ नये. वेळेत प्रकल्प पूर्ण होणे हे देशाच्या नागरी धोरणाचे प्रमुख निकष अन् आधारस्तंभ ठरले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले, की स्थावर मालमत्ता नियमन प्राधिकरण (रेरा) केवळ ‘बिन दाताचा वाघ’ ठरता कामा नये. त्यांना पुरेशी पायाभूत सुविधा, सक्षम न्यायाधिकरण आणि काटेकोर अंमलबजावणी यंत्रणा पुरवणे आवश्यक आहे. जेणेकरून त्यांच्या आदेशांची तातडीने अंमलबजावणी होईल..खंडपीठाने सरकारला सुनावले, की या रखडलेल्या गृहप्रकल्पांसंदर्भात सरकार केवळ बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही. राज्यघटनेनुसार सरकारवर घरखरेदीदारांचे हित अन् अर्थव्यवस्थेच्या संरक्षणाची जबाबदारी आहे. याशिवाय, केंद्राने राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनीप्रमाणेच (एनएआरसीएल) प्रमाणे सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांद्वारे किंवा सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून एक स्वतंत्र संस्था उभारण्याचा विचार करावा. त्याद्वारे ‘दिवाळखोरी अन् दिवाळखोरी संहिता २०१६’ च्या चौकटीत अडकलेले अन् रखडलेले गृहप्रकल्प ताब्यात घेऊन पूर्ण केले जावेत..खंडपीठाने सुचवले, की विक्री न झालेली घरे पंतप्रधान आवास योजना किंवा शासकीय निवास योजनेत समाविष्ट केली जाऊ शकतात. त्यामुळे घरांची टंचाईही दूर होईल आणि रखडलेल्या प्रकल्पांनाही नवजीवन मिळेल. आपली आयुष्यभराची बचत अन् निधीसंचय गुंतवून मध्यमवर्गीय घर खरेदीदारांना रखडलेल्या गृहप्रकल्पांमुळे दुहेरी ओझे उचलावे लागते. एका बाजूला गृहकर्जाचा हप्ता (ईएमआय) भरावा लागतो अन् दुसऱ्या बाजूला भाडे. तरीही घराचे स्वप्न अपूर्ण इमारतीतच अधुरे राहते, याबद्दल न्यायालयाने खेद व्यक्त केला. काही प्रकरणांत तर पूर्ण रक्कम दिल्यानंतरसुद्धा बांधकामाला सुरुवातही झालेली नाही. या अवस्थेमुळे खरेदीदारांचे शारीरिक-मानसिक आरोग्य, उत्पादकता आणि प्रतिष्ठेवर गंभीर परिणाम होतो, असेही खंडपीठाने या वेळी नमूद केले..खंडपीठाने केंद्राला निर्देश दिले, की ‘एनएआरसीएल’अंतर्गत ‘रिव्हायव्हल फंड’ स्थापन करावा किंवा ‘स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल अँड मिड इन्कम हाऊसिंग’ निधीचा (स्वामी) विस्तार करावा. यामुळे रखडलेल्या प्रकल्पांना अर्थपुरवठा मिळेल आणि घरखरेदीदारांचे हित जपले जाईल. न्यायालयाने स्पष्ट केले, की ‘स्वामी निधी’ उपयुक्त आहे, पण हा निधी व्यापक असून, त्यात जनतेचा पैसा गुंतलेला असल्याने प्रत्येक रुपया अंतिम टप्प्याच्या बांधकामासाठीच वापरला जावा. गैरवापर टाळण्यासाठी महालेखापरीक्षकांकडून (कॅग) नियमित कामगिरीचे लेखापरीक्षण (ऑडिट) केले जावे अन् ते सर्वसामान्यांना समजेल अशा स्वरूपात सार्वजनिक करावे, घरखरेदीदारांचे हित आणि स्थावर मालमत्ता, बांधकाम क्षेत्रातील स्थैर्य राखण्यासाठी खंडपीठाने काही ठोस आदेश दिले..राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) आणि राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरणातील (एनसीएलएटी) रिक्त पदे तातडीने भरावी, दिवाळखोरी संहिता (आयबीसी) प्रकरणांसाठी विशेष पीठे तयार करून अतिरिक्त न्यायाधीशांची नेमणूक करावी, राज्य सरकारांनाही ‘रेरा’ प्राधिकरणे सक्षम करावी, तसेच तीन महिन्यांत उच्च न्यायालयाच्या एका निवृत्त न्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखाली कायदा मंत्रालय, गृहनिर्माण विभाग आणि स्थावर मालमत्ता-आर्थिक तज्ज्ञांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले..Nepal PM KP Sharma Oli : नेपाळच्या पंतप्रधानांची मोठी घोषणा! ; 'पंतप्रधानपद गेलं तरी बेहत्तर, सोशल मीडियावरील बंदी हटवणार नाही'.निश्चित केलेले महत्त्वाचे नियमप्रत्येक गृह प्रकल्पातील व्यवहार महसूल खात्यात नोंदवणे बंधनकारक. खरेदीदाराने किमान २० टक्के किंमत भरल्यानंतर नोंदणी होणे आवश्यक. ज्या प्रकल्पांत जमीन खरेदी झालेली नाही किंवा बांधकाम सुरू झालेले नाही, तिथे खरेदीदारांकडून आलेली रक्कम त्रयस्थ खात्यात (एस्क्रो अकाउंट) ठेवावी. बांधकामाच्या प्रगतीनुसार टप्प्या-टप्प्यानेच निधी वितरीत करावा. प्रत्येक ‘रेरा’ प्राधिकरणाने सहा महिन्यांत या संदर्भात मानक कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करावी. केंद्राने सर्व राज्यांमध्ये ‘रेरा’ नियमांमध्ये एकसमानता आणण्यासाठी सल्लामसलत मोहीम सुरू करावी. शेवटी खंडपीठाने नमूद केले, की गृहनिर्माणाचा अधिकार हा केवळ करारावर आधारित अधिकार नसून तो ‘कलम २१’ अंतर्गत जीवनाच्या मूलभूत अधिकाराचा अविभाज्य भाग आहे. प्रामाणिक घर खरेदीदार हे शहरी भविष्याचा कणा आहेत. त्यांचे संरक्षण ही सरकारची घटनात्मक जबाबदारी अन् आर्थिक धोरणातील अपरिहार्य गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.