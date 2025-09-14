देश

Supreme Court : रखडलेल्या गृहप्रकल्पांसाठी निधी उभारा; सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना, घर खरेदी करणाऱ्यांची गैरसोय टाळा

Stalled Housing Projects:सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यमवर्गीय घरखरेदीदारांचे हित जपण्यासाठी रखडलेल्या गृहप्रकल्पांसाठी पुनरुद्धार निधी उभारण्याचे केंद्र सरकारला निर्देश दिले आहेत. प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावेत आणि घर खरेदीदारांची गैरसोय टाळावी, असे खंडपीठाने नमूद केले.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली : ‘नियमितपणे कर भरणाऱ्या मध्यमवर्गीयांच्या घराचे स्वप्न कधी कधी अधुरेच राहते. कारण त्यांनी ज्या गृहप्रकल्पात घराची नोंदणी करून खरेदी केलेली असते, तो गृहप्रकल्पच रखडतो. घराचे स्वप्न असे अपूर्ण राहिल्याने या नागरिकांचे मोठे हाल होतात.

