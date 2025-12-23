देश

Supreme Court: जंगलावर कुणाचा डोळा? CJI Suryakant यांच्या संतापानंतर राज्य सरकार अडचणीत, वनजमिनीवर हात टाकणाऱ्यांची आता खैर नाही?

Supreme Court Cracks Down on Illegal Forest Encroachment in Uttarakhand : उत्तराखंडमधील संरक्षित वनजमिनीवर सुरू असलेल्या बेकायदेशीर अतिक्रमणावर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली.
CJI Suryakant

CJI Suryakant

esakal

Sandip Kapde
Updated on

सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तराखंडमधील संरक्षित वनजमिनीवर मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या बेकायदेशीर अतिक्रमणाची गंभीर दखल घेतली आहे. सोमवारी, २२ डिसेंबर रोजी खंडपीठासमोर हे प्रकरण आले. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या पीठाने स्वतःहून या विषयावर जनहित याचिका दाखल करून खटला सुरू केला.

Loading content, please wait...
Supreme Court
Supreme Court Of India
Supreme Court Judges

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com