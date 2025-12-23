Supreme Court: जंगलावर कुणाचा डोळा? CJI Suryakant यांच्या संतापानंतर राज्य सरकार अडचणीत, वनजमिनीवर हात टाकणाऱ्यांची आता खैर नाही?

सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तराखंडमधील संरक्षित वनजमिनीवर मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या बेकायदेशीर अतिक्रमणाची गंभीर दखल घेतली आहे. सोमवारी, २२ डिसेंबर रोजी खंडपीठासमोर हे प्रकरण आले. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या पीठाने स्वतःहून या विषयावर जनहित याचिका दाखल करून खटला सुरू केला..सर्व बांधकाम तात्काळ थांबवण्याचे आदेशखंडपीठाने वनजमिनीवर सुरू असलेले सर्व बांधकाम तात्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले. तसेच, वन विभागाला निवासी घरे वगळता सर्व रिकाम्या वनजमिनीचा ताबा घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. न्यायालयाने खासगी व्यक्ती किंवा संस्थांना तेथे कोणतेही तृतीय पक्ष हक्क निर्माण करण्यास किंवा नवे बांधकाम करण्यास सक्त मनाई केली. पुढील आदेश येईपर्यंत त्या भागात सुरू असलेल्या किंवा नियोजित सर्व क्रियाकलापांवर पूर्ण स्थगिती देण्यात आली आहे. हे पाऊल घेतल्याने जमिनीची स्थिती बदलण्याचा प्रयत्न थांबेल, असे न्यायालयाचे मत आहे.."नियम सर्वांसाठी समान..."; खचाखच भरलेल्या कोर्टरूममध्ये CJI Suryakant वकिलांवर संतापले, दिला सडेतोड संदेश.राज्य सरकार आणि अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेवर तीव्रसुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी राज्य सरकार आणि अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, न्यायालयाच्या डोळ्यांसमोर वनजमिनीवर अतिक्रमण होत असतानाही उत्तराखंड सरकार आणि त्याचे अधिकारी मौन बाळगून आहेत, हे अत्यंत धक्कादायक आहे. त्यामुळेच न्यायालयाला स्वतः पुढाकार घेऊन हा खटला सुरू करावा लागत आहे. परिस्थिती अत्यंत गंभीर असल्याने तात्काळ हस्तक्षेप आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले..न्यायालयाने उत्तराखंडच्या मुख्य सचिव आणि प्रधान वन संरक्षक यांना तथ्यशोध समिती नेमून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ जानेवारी रोजी, न्यायालय पुन्हा नियमित कामकाज सुरू झाल्यानंतर होईल. त्या दिवशी हे प्रकरण पुन्हा यादीत घेण्यात येईल..वनजमिनीवर बेकायदेशीर ताबाउत्तराखंडच्या डोंगराळ भागात वनजमिनीवर बेकायदेशीर ताबा आणि अतिक्रमण ही मोठी समस्या बनली आहे. पर्यावरण असलेल्या या प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण पसरले आहे. विशेषतः वेगाने विकसित होणाऱ्या शहरी आणि उपनगरीय भागांच्या आसपास अशा प्रकारचे अनधिकृत ताबे वाढत आहेत..वनजमिनीच्या संरक्षणासाठी महत्त्वाचे पाऊलबहुतेकदा हे सर्व औपचारिक परवानगीशिवाय होत असते. वनजमिनीचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांकडून योग्य प्रतिसाद न मिळाल्याने न्यायालयाला थेट हस्तक्षेप करावा लागला आहे. या निर्णयामुळे वनजमिनीच्या संरक्षणासाठी महत्त्वाचे पाऊल पडले असून, राज्य सरकारला आता तात्काळ कारवाई करणे बंधनकारक झाले आहे..CJI Suryakant: निवृत्तीच्या आधी न्यायाधीशांनी नेमकं काय केलं? CJI सूर्यकांत यांनी व्यक्त केली चिंता, न्यायव्यवस्थेतही भ्रष्टाचार?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.