Supreme Court: ४१ वर्षांनंतर निकाल... सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले दोषी पण तुरुंगवासाची शिक्षा माफ, काय होता १९८५ मधील खटला?

Supreme Court Convicts Accused in 1985 Watch Smuggling Case but Waives Jail After 41 Years : १९८५ मध्ये परदेशी घड्याळांच्या तस्करीप्रकरणी दाखल झालेल्या खटल्यावर तब्बल ४१ वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल; आरोपी दोषी ठरले पण वयोमान आणि आधी भोगलेल्या शिक्षेचा विचार करून तुरुंगवास माफ...
न्यायालयीन प्रक्रियेच्या तिन्ही स्तरांवर तब्बल ४१ वर्षे प्रलंबित राहिलेल्या एका जुन्या तस्करी प्रकरणाचा शेवट २३ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने केला. परदेशी बनावटीच्या ७७७ घड्याळांची बेकायदेशीर आयात केल्याच्या आरोपात तिन्ही आरोपींना दोषी ठरवण्यात आले, मात्र त्यांना पुन्हा तुरुंगात पाठवणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आरोपी आता वयोवृद्ध झाले असल्याने आणि त्यांनी आधीच दीर्घकाळ तुरुंगवास भोगला असल्याने अतिरिक्त शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

