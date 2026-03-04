Supreme Court: ४१ वर्षांनंतर निकाल... सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले दोषी पण तुरुंगवासाची शिक्षा माफ, काय होता १९८५ मधील खटला?

न्यायालयीन प्रक्रियेच्या तिन्ही स्तरांवर तब्बल ४१ वर्षे प्रलंबित राहिलेल्या एका जुन्या तस्करी प्रकरणाचा शेवट २३ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने केला. परदेशी बनावटीच्या ७७७ घड्याळांची बेकायदेशीर आयात केल्याच्या आरोपात तिन्ही आरोपींना दोषी ठरवण्यात आले, मात्र त्यांना पुन्हा तुरुंगात पाठवणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आरोपी आता वयोवृद्ध झाले असल्याने आणि त्यांनी आधीच दीर्घकाळ तुरुंगवास भोगला असल्याने अतिरिक्त शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला..परदेशी इलेक्ट्रॉनिक वस्तू मिळणे कठीणआर्थिक उदारीकरणापूर्वीच्या काळातील हा खटला १९८५ मध्ये नोंदवला गेला होता. तेव्हा परवाना व्यवस्थेमुळे परदेशी इलेक्ट्रॉनिक वस्तू मिळणे कठीण होते. त्यामुळे आखाती देशांतून सेको, सिटीझन आणि रिको सारख्या ब्रँड्सच्या घड्याळांची मोठ्या प्रमाणात तस्करी होत असे. भुज ट्रायल कोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी १८ वर्षे चालवली. त्यानंतर अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने दोन वर्षे, गुजरात उच्च न्यायालयाने पाच वर्षे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने १५ वर्षे घेतली. एकूण कालावधी ४१ वर्षांचा झाला..एक वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली, मात्रसर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींना सुमारे एक वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. मात्र, १९६२ च्या सीमाशुल्क कायद्याच्या कलम १३५(१)(ब)(i) अंतर्गत या गुन्ह्यासाठी किमान सहा महिन्यांची शिक्षा आवश्यक आहे. आरोपींनी आधीच त्यापेक्षा जास्त काळ तुरुंगात घालवला असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. “अपीलकर्ते आता ज्येष्ठ नागरिक आहेत. त्यांनी बराच काळ कारागृहात राहिले आहे. खटल्याची दीर्घ प्रक्रिया, त्यांचे प्रगत वय आणि एकूण परिस्थिती पाहता त्यांना पुन्हा तुरुंगवास भोगण्याचे आदेश देणे अनावश्यक कठोर ठरेल,” असे न्यायालयाने म्हटले..Rooh Afza Supreme Court verdict: सरबतचा मुद्दा थेट सुप्रीम कोर्टात! रुह अफझा प्रकरणात असा निर्णय, ज्याने कर गणितच बदललं….ट्रायल कोर्टाने आरोपींना दोषी ठरवले होते२००३ मध्ये ट्रायल कोर्टाने आरोपींना दोषी ठरवले होते. सात वर्षांनंतर गुजरात उच्च न्यायालयाने त्यांचे अपील फेटाळून तीन वर्षांची शिक्षा कायम ठेवली. त्यानंतर आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. १४ फेब्रुवारी २०११ रोजी प्रथम सुनावणी झाली आणि १५ वर्षांनंतर हा निकाल लागला. न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या दोषसिद्धीला पूर्णपणे मान्यता दिली, परंतु तीन वर्षांच्या शिक्षेत आधी भोगलेल्या कालावधीची वजावट करून ती पूर्णतः माफ केली..“या प्रकरणातील विशिष्ट तथ्ये, आरोपींची वय, प्रलंबित काळ आणि आधी भोगलेली शिक्षा पाहता न्यायाचे उद्दिष्ट आता साध्य झाले आहे,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. खटल्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर कनिष्ठ न्यायालयांनी नोंदवलेले निष्कर्ष योग्य असल्याचेही न्यायालयाने सांगितले. कोणत्याही प्रकारची चूक किंवा विकृती आढळली नसल्याने उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांशी पूर्ण सहमती दर्शवली..Supreme Court: इतर मुस्लिम ओबीसींचे काय? सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचा आरक्षण मागणाऱ्या वकिलाला प्रश्न.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.