Supreme Court Verdict : सुनेने सासरच्यांकडे मागितले १७० कोटींचे सोने, सर्वोच्च न्यायालयाने 'हा' महत्त्वाचा निर्णय देत फेटाळला दावा

Supreme Court Warns Against Misuse of Criminal Law in Matrimonial Disputes : एका हायप्रोफाईल वैवाहिक वादाच्या प्रकरणात १७० कोटी रुपयांच्या सोन्याच्या दाव्याशी संबंधित महत्त्वपूर्ण निकाल देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने पत्नीने दाखल केलेला कौटुंबिक हिंसाचाराचा खटला फेटाळून लावला आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, ठोस आणि विशिष्ट आरोपांशिवाय दाखल केलेले असे खटले सुरुवातीच्या टप्प्यावरच रद्द केले पाहिजेत..न्यायमूर्ती राजेश बिंदल आणि न्यायमूर्ती विजय बिष्णोई यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, केवळ कुटुंबातील सदस्यांची नावे घेऊन त्यांचा कोणताही थेट सहभाग असल्याचा आरोप न करता फौजदारी खटला चालवणे म्हणजे कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर करण्यासारखे ठरेल. या खटल्याला कपोलकल्पित कहाणी रचणे असे संबोधत न्यायालयाने तक्रारदारावर कडक ताशेरे ओढले..सोन्याचा दावा सिद्ध झाला नाही या प्रकरणात, पत्नीने असा आरोप केला होता की, घटस्फोटाच्या तडजोडीनुसार, तिला १२० कोटी रुपयांचे दागिने आणि ५० कोटी रुपयांच्या सोन्याच्या विटा देण्याचे वचन देण्यात आले होते. पण, सर्वोच्च न्यायालयाला असे आढळून आले की, हा दावा कोणत्याही अधिकृत करारामध्ये किंवा दस्तऐवजात नोंदवलेला नव्हता आणि तो तक्रारीमध्ये नंतरच्या टप्प्यावर घुसडल्यासारखा वाटत होता. न्यायालयाने हा दावा पूर्णपणे निराधार असल्याचे मानले..तडजोडीपासून माघार घेण्यावर प्रश्नचिन्ह न्यायालयाने नमूद केले की, मे २०२४ मध्ये दोन्ही पक्षांमध्ये झालेल्या तडजोडीनुसार, विविध आर्थिक आणि मालमत्तेशी संबंधित तरतुदींवर (ज्यामध्ये १.५ कोटी रुपयांच्या आर्थिक निवारणाचा समावेश होता) सहमत झाली होती आणि या अटींची अंशतः पूर्तता देखील झाली होती. असे असूनही, पत्नीने नंतरच्या टप्प्यावर दुसऱ्या घटस्फोट याचिकेपासून माघार घेणे आणि कौटुंबिक हिंसाचाराचा खटला दाखल करणे, हे न्यायालयाला अयोग्य वाटले..कौटुंबिक हिंसाचाराचे आरोप अस्पष्ट न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, तक्रारीमध्ये हिंसाचाराच्या कृत्यांबाबत ठोस तपशीलांचा अभाव होता आणि आरोप सर्वसाधारण स्वरूपाचे व निराधार होते. न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, या जोडप्याच्या दीर्घ वैवाहिक आयुष्यात असे कोणतेही आरोप कधीही करण्यात आले नव्हते; उलट, तडजोड करार झाल्यानंतर अचानक ही तक्रार दाखल करण्यात आली होती..कायद्याचा गैरवापरसर्वोच्च न्यायालयाने ठामपणे सांगितले की, वैवाहिक वादांमध्ये केवळ भावनिक कारणांवर आधारित फौजदारी खटले दाखल केल्याने न्याय वितरण व्यवस्थेचा गैरवापर होतो आणि अनावश्यक छळवणूक होते..अनुच्छेद १४२ अंतर्गत घटस्फोट मंजूर या प्रकरणात, दीर्घकाळापासून विभक्त राहिलेल्या जोडप्याचे नाते "अपरिवर्तनीयरीत्या तुटले आहे" असे मानून, सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ अंतर्गत त्यांचा विवाह संपुष्टात आणला. शिवाय, प्रलंबित देयके आणि मालमत्ता हस्तांतरण यांसारख्या प्रक्रिया विहित मुदतीत पूर्ण करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. या निकालाद्वारे, न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, ठोस पुराव्यांशिवाय फौजदारी कायद्याचा आधार घेणे स्वीकारार्ह मानले जाणार नाही आणि अशा खटल्यांना अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यावरच थांबवण्यात यावे.