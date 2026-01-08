Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असतानाच महिलेने असं काही म्हटलं की… क्षणभर सगळे स्तब्ध झाले! पुढे काय घडलं?

सर्वोच्च न्यायालयात भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर सुनावणी सुरू असताना एक रोचक प्रसंग घडला. बुधवारच्या या सुनावणीत न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यांच्या खंडपीठापुढे प्राणिप्रेमी, प्रभावित व्यक्ती आणि तज्ज्ञ आपली मते सादर करत होते. या वेळी एका महिलेलेने न्यायालयाच्या कठोर नियमांचा भंग केला, पण न्यायाधीशांनी त्याकडे उदार दृष्टिकोन दाखवला..उपस्थित वकिलांना धक्कासुनावणीच्या दरम्यान, त्या महिलेने न्यायाधीशांच्या हस्तक्षेपाबद्दल आणि विषयाकडे दिलेल्या लक्षाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. बोलत असताना तिने खंडपीठातील न्यायाधीशांना "यू गाईज" असे संबोधित केले. न्यायालयाच्या परंपरेनुसार, न्यायाधीशांना "माय लॉर्ड", "युअर लॉर्डशिप" किंवा "युअर ऑनर" अशा शब्दांनी संबोधले जाते. मात्र, या महिलेच्या "यू गाईज" या अनौपचारिक शब्दामुळे उपस्थित वकिलांना धक्का बसला..औपचारिकतेशिवाय सुनावणीकाही वकिलांनी लगेचच त्या महिलेला अडवले आणि त्यांना कानगोष्ट केली की न्यायालयात बोलण्यासाठी विशिष्ट नियम आहेत आणि न्यायाधीशांना अशा प्रकारे संबोधित करू नये. आपली चूक समजल्यावर महिलेने तात्काळ माफी मागितली आणि सांगितले की तिला या प्रोटोकॉलची कल्पना नव्हती. तरीही, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी हे प्रकरण अतिशय शांतपणे हाताळले. त्यांनी महिलेला "ठीक आहे, ठीक आहे" असे म्हणून धीर दिला आणि कोणत्याही औपचारिकतेशिवाय सुनावणी पुढे सुरू केली..CJI Suryakant: ‘केस जिंकण्यापलीकडे काहीतरी मोठं…’ ; भारताच्या भविष्यासाठी CJI सूर्यकांतांनी वकिलांना दिला वेगळाच फॉर्म्युला.सर्वोच्च न्यायालयाला नेहमीच प्रोटोकॉलच्या बाबतीत कठोरन्यायमूर्तींच्या या वागण्याची सध्या सर्वत्र चर्चा होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला नेहमीच प्रोटोकॉलच्या बाबतीत कठोर म्हणून ओळखले जाते, परंतु न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी दाखवलेल्या सहनशीलतेचे कौतुक होत आहे.या घटनेच्या माध्यमातून हेही लक्षात येते की न्यायालयात येणाऱ्या सामान्य व्यक्तींना प्रोटोकॉलची पूर्ण माहिती नसते. न्यायमूर्तींच्या उदारतेमुळे सुनावणी सुरळीत चालू राहिली आणि भटक्या कुत्र्यांच्या मुद्द्यावर चर्चा पुढे सरकली. प्राणिप्रेमी आणि पीडितांच्या मतांचा विचार करून न्यायालयाने हा विषय गांभीर्याने हाताळला. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या नेतृत्वात खंडपीठाने हे दाखवले की न्यायदानात मानवीय दृष्टिकोन आवश्यक आहे..चुकीला न्यायाधीशांनी मोठेपणाने माफमहिलेच्या अनवधानाने झालेल्या चुकीला न्यायाधीशांनी मोठेपणाने माफ केले, ज्यामुळे उपस्थित सर्वांना दिलासा मिळाला. वकिलांनी केलेल्या व्यत्ययानंतरही न्यायमूर्तींनी परिस्थिती नियंत्रणात आणली आणि कामकाजाला गती दिली..न्यायप्रक्रियेत मोठा बदल! आता खटला चालण्याआधीच निकाल? CJI Suryakant यांचा ‘मास्टर प्लॅन’ उघडकीस!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.