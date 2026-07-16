Supreme Court : मतदार यादीतून नाव गायब... मग रेशनही बंद? सर्वोच्च न्यायालयाने दिलं मोठं स्पष्टीकरण

पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादीतून नावे वगळल्यानंतर संबंधित व्यक्तींचे शिधावाटपही बंद केले जात असल्याच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. मतदार यादीतून नाव वगळले गेले असले तरी संबंधित व्यक्ती काही कल्याणकारी योजनांसाठी आणि शिधावाटपासारख्या लाभांसाठी पात्र असू शकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, अशा लाभांसाठी दिलासा हवा असल्यास संबंधितांनी प्रथम उच्च न्यायालयात दाद मागावी, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले..प्रकरणाची पार्श्वभूमीपश्चिम बंगालमध्ये 'विशेष सखोल पुनरावलोकन' (SIR) प्रक्रियेनंतर अनेकांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली. त्यानंतर या व्यक्तींची शिधापत्रिकाही रद्द केल्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. या संदर्भातील रिट याचिका स्वीकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला संबंधित उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला..याचिकाकर्त्याचा दावा काय?नादिया जिल्ह्यातील रहिवासी मोहिबुल्ला मंडल यांनी ही याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील शादान फरासात यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर बाजू मांडली. त्यांनी सांगितले की, संशयास्पद नागरिकत्वाच्या आधारावर एसआयआर अंतर्गत मतदार यादीतून नावे वगळलेल्या व्यक्तींची शिधापत्रिकाही राज्य सरकारकडून रद्द केली जात आहे.फरासात यांनी न्यायालयाला स्मरण करून दिले की, सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी एसआयआरची व्याप्ती केवळ मतदार यादीतील दुरुस्तीपर्यंत मर्यादित असल्याचे स्पष्ट केले होते. नागरिकत्वाचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे असताना राज्य सरकार शिधापत्रिका रद्द करत असल्याचा दावा त्यांनी केला..Supreme Court: 'पोलिसांकडे जा, व्यवस्थेवर विश्वास ठेवा', पैगंबरविरोधी वक्तव्य प्रकरणातील याचिकाकर्त्याला सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट संदेश.याचिका थेट ऐकण्यास नकारमंडल यांनी मतदार यादीतून नाव वगळल्याविरोधात संबंधित न्यायाधिकरणाकडे आधीच अपील दाखल केले असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका थेट ऐकण्यास नकार दिला. त्याचबरोबर न्यायाधिकरणाला दोन महिन्यांच्या आत या अपिलावर निर्णय देण्याचे निर्देशही दिले.खंडपीठाने स्पष्ट केले की, जर न्यायाधिकरणाचा निर्णय मंडल यांच्या बाजूने लागला, तर त्यांचे नाव पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट होईल. त्यानंतर शिधावाटपासह इतर सर्व कल्याणकारी योजनांचे लाभही त्यांना पुन्हा मिळू शकतील. मतदार यादीतून नाव वगळणे आणि शिधापत्रिका रद्द करणे यांचा संबंध असलेल्या वादाला प्रथम उच्च न्यायालयात आव्हान देणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले..अन्न व जीवनाच्या हक्काचा मुद्दायाचिकेनुसार, मोहिबुल्ला मंडल यांना जानेवारी २०१६ मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा प्राधिकरण (NFSA) अंतर्गत 'प्राधान्य कुटुंब' श्रेणीत डिजिटल शिधापत्रिका देण्यात आली होती. मात्र, गावातील सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) दुकानातून मिळणारे अनुदानित धान्य आता बंद झाल्यामुळे त्यांच्या अन्नाच्या आणि जीवनाच्या हक्कावर परिणाम झाल्याचा दावा करण्यात आला.यावर सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी तोंडी निरीक्षण नोंदवत सांगितले की, मतदार यादीतून नाव वगळले असले तरी संबंधित व्यक्ती काही विशिष्ट लाभांसाठी पात्र राहू शकतात. मात्र, त्यासाठी आवश्यक दिलासा उच्च न्यायालयाकडून मिळू शकतो..दरम्यान, भविष्यात अशा अनेक प्रकरणांमध्ये हा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानेच या मुद्द्यावर स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आली. त्यावर सरन्यायाधीशांनी गरज पडल्यास सर्वोच्च न्यायालय भविष्यात अशा अनेक प्रकरणांमध्ये परिस्थिती स्पष्ट करेल, असे सांगत संबंधित व्यक्तींनी उच्च न्यायालयात गेल्यास त्यांना योग्य तो दिलासा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला..Supreme Court: सुप्रीम कोर्टाने हाय कोर्टाचे २८ निर्णय का रद्द केले; नेमकं काय घडलं होतं, काय होतं प्रकरण?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.