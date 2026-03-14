CJI SuryaKant: सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण देश चालवावा का? सरन्यायाधीशांना कशामुळे राग आला, म्हणाले, "ही याचिका शॉपिंग मॉलसारखी"

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दोन महत्त्वाच्या याचिकांवर सुनावणी करण्यास नकार दिला, तर डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या नव्या याचिकेवर केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणांमध्ये स्पष्ट भूमिका मांडली आणि न्यायिक प्रक्रियेच्या मर्यादा अधोरेखित केल्या..रस्ते, पूल, वीजवाहिन्या यांच्या देखभालीसाठी व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर न्यायालयाने कडाडून नकार दिला. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी याचिकाकर्त्यांना थेट प्रश्न विचारला, "तुम्हाला वाटते का आम्ही संपूर्ण देश चालवायचा?" त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, ही याचिका 'शॉपिंग मॉल' सारखी आहे. यात रस्त्यांवरील खड्डे, पोलिस इमारती, अपूर्ण पूल, अंडरपास यासारख्या विविध विषयांवर मदत मागण्यात आली आहे.सरन्यायाधीश म्हणाले, "तुम्ही कोणत्याही प्रकारची मदत मागितली तरी ती येथे उपलब्ध होणार नाही. येथे सर्वकाही स्पष्ट केले आहे.".न्यायालय सर्व क्षेत्रे व्यापणार नाहीखंडपीठाने असा मुद्दा उपस्थित केला की, विशिष्ट तक्रारी नसल्यास अशा व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वे काढणे जवळजवळ अशक्य आहे. असे तत्त्वे काढणे सोडवण्यापेक्षा जास्त कठीण होईल. त्यामुळे या याचिकेवर सुनावणी नाकारण्याचा निर्णय घेतला गेला. मात्र, याचिकाकर्त्यांना योग्य प्रक्रियेनुसार उच्च न्यायालयात नवीन याचिका दाखल करण्याची परवानगी देण्यात आली. या प्रकरणात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या मुद्द्यांवर सरकार आणि संबंधित यंत्रणांनाच प्रामुख्याने काम करावे लागेल, न्यायालय सर्व क्षेत्रे व्यापणार नाही..Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट संतापलं! आदेश न पाळणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा, उशिरा अपीलही चालणार नाही.दुसऱ्या प्रकरणात, सर्व रक्तपेढ्यांमध्ये संसर्गमुक्त रक्त पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी न्यूक्लिक अॅसिड प्रवर्धन चाचणी (NAT) अनिवार्य करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवरही न्यायालयाने नकार दिला. मुख्य न्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांना विचारले, "आपण वैद्यकीय शास्त्राचे ज्ञान असल्याचे भासवण्याचे नाटक का करावे?" या प्रश्नानंतर खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी नाकारली. वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या सल्ल्याशिवाय अशा अनिवार्य चाचणीचे आदेश देणे न्यायालयाच्या क्षेत्राधिकाराबाहेर असल्याचे सूचित करण्यात आले..केंद्र सरकारला नोटीसदरम्यान, डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा, २०२३ च्या तरतुदींना घटनात्मक आव्हान देणाऱ्या नव्या याचिकेवर केंद्र सरकारला नोटीस बजावण्यात आली. ही याचिका इतर प्रलंबित याचिकांसोबत एकत्रित करण्याचे आदेश देण्यात आले. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने २३ मार्च रोजी या सर्व याचिकांवर एकत्र सुनावणी करण्याचे ठरवले. यामुळे डेटा संरक्षण कायद्याच्या वैधतेवर लवकरात लवकर न्यायिक निर्णय होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..व्यापक धोरणे आखणे हे सरकारचे कामन्यायालयाने वारंवार स्पष्ट केले की, विशिष्ट आणि व्यवहार्य मुद्द्यांवरच सुनावणी होईल. व्यापक धोरणे आखणे हे सरकारचे काम असून, न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करणार नाही. याचिकाकर्त्यांना आता उच्च न्यायालय किंवा इतर योग्य व्यासपीठांमार्फत मार्ग शोधावा लागेल..Supreme Court: देशात पहिल्यांदाच! ३२ वर्षीय तरुणासाठी सुप्रीम कोर्टाची इच्छामरणाला मंजुरी; काय आहे संपूर्ण प्रकरण?