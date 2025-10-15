Supreme Court: पत्नीने नवऱ्याला भोवऱ्यासारखा फिरवू नये, घरात भांडण होत असतील तर... सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय काय?

सर्वोच्च न्यायालयाने वैवाहिक वादाच्या एका प्रकरणात महत्त्वाचा निर्णय देताना पती-पत्नीच्या नातेसंबंधांवर आणि मुलांच्या कल्याणावर महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पत्नीने पतीला भोवऱ्यासारखे इकडे-तिकडे फिरवण्याचा प्रयत्न करू नये. तसेच, जोडप्याने आपला अहंकार बाजूला ठेवून मुलांच्या भविष्यासाठी एकत्र राहण्याचा विचार करावा, असेही न्यायालयाने सुचवले. .काय आहे प्रकरण?या खटल्यातील पती-पत्नी दोघेही सरकारी कर्मचारी आहेत. पत्नी पाटणा येथील रिझर्व्ह बँकेत कार्यरत आहे, तर पती दिल्लीतील भारतीय रेल्वेत काम करतो. त्यांचे लग्न २०१८ मध्ये झाले आणि त्यांना एक मुलगी व एक मुलगा आहे. लग्नानंतर काही वर्षांनी त्यांच्यात अंतर निर्माण झाले. २०२३ मध्ये पत्नीने पतीचे घर सोडले आणि आपल्या पालकांसोबत पाटणा येथे राहू लागली. .घरी जावई म्हणून राहावे-पतीचा आरोप आहे की, पत्नीला त्याने पाटण्यात तिच्या सासरच्या घरी जावई म्हणून राहावे, अशी इच्छा आहे, ज्याला त्याने विरोध केला. यानंतर पत्नीने पतीविरुद्ध वैवाहिक वादाचा खटला दाखल केला, जो कनिष्ठ आणि उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला. या प्रक्रियेत पत्नीने खटला दुसऱ्या ठिकाणी हलवण्यासाठीही याचिका दाखल केली होती..Supreme Court: फटाक्यांवर पूर्ण बंदी व्यवहार्य ठरणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश राखून ठेवला.न्यायमूर्ती आर. महादेवन आणि बी.व्ही. नागरथना यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना दोन्ही पक्षांशी युक्तिवाद करण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, त्यांचे उद्दिष्ट वाद वाढवणे नव्हे, तर नातेसंबंध सुधारणे आहे. .मुलांचे भविष्य लक्षात घेऊन अहंकार बाजूला ठेवावान्यायालयाने जोडप्याला सांगितले की, त्यांनी आपल्या मुलांचे भविष्य लक्षात घेऊन अहंकार बाजूला ठेवावा. विशेषतः पत्नीला उद्देशून न्यायालयाने म्हटले की, तिने पतीला भोवऱ्यासारखे फिरवण्याचा प्रयत्न करू नये. याचा अर्थ असा की, कोणत्याही एका पक्षाने दुसऱ्यावर आपली इच्छा लादण्याचा प्रयत्न करणे योग्य नाही..जोडप्याच्या अहंकाराचा आणि वादाचा सर्वात मोठा परिणाम त्यांच्या दोन लहान मुलांवर होत आहे. मुलांच्या कल्याणासाठी पालकांनी त्याग आणि समंजस्य दाखवावे, असे न्यायालयाचे मत होते. मध्यस्थी केंद्राची मदत घेण्याचा सल्लाथेट निर्णय देण्याऐवजी, न्यायालयाने जोडप्याला मध्यस्थी केंद्राची मदत घेण्याचा सल्ला दिला. मध्यस्थीच्या माध्यमातून दोन्ही पक्षांनी संवाद साधून आपले मतभेद मिटवावेत आणि नातेसंबंध टिकवण्याचा प्रयत्न करावा, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली..Supreme Court: चेंगराचेंगरी’ प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने CBI चौकशीला दिला हिरवा दिवा; माजी न्यायाधीश अजय रस्तोगी लक्ष ठेवणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.