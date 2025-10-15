देश

Supreme Court: पत्नीने नवऱ्याला भोवऱ्यासारखा फिरवू नये, घरात भांडण होत असतील तर... सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय काय?

Supreme Court’s Key Observations on Marital Disputes: Balance, Respect, and Child Welfare | मुलांच्या भविष्यासाठी अहंकार बाजूला ठेवण्याचा न्यायालयाचा सल्ला
सर्वोच्च न्यायालयाने वैवाहिक वादाच्या एका प्रकरणात महत्त्वाचा निर्णय देताना पती-पत्नीच्या नातेसंबंधांवर आणि मुलांच्या कल्याणावर महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पत्नीने पतीला भोवऱ्यासारखे इकडे-तिकडे फिरवण्याचा प्रयत्न करू नये. तसेच, जोडप्याने आपला अहंकार बाजूला ठेवून मुलांच्या भविष्यासाठी एकत्र राहण्याचा विचार करावा, असेही न्यायालयाने सुचवले.

