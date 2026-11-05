देश

Supreme Court: बायकोला पॉकेटमनी द्यावा लागणार? कोर्टात चर्चा रंगली; न्यायाधीशांनी सांगितला स्वतःचा पगार, दोन खटल्यांत काय घडलं?

Supreme Court Judges' Remark on Wife's Pocket Money Demand: पत्नीच्या १,५०० डॉलर पॉकेटमनीच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची मिश्किल टिप्पणी. परदेशी घटस्फोटाच्या वैधतेवरही न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण.
Supreme Court judges during a hearing on a wife's additional pocket money demand and a separate marital dispute involving the validity of a foreign divorce decree

Supreme Court judges during a hearing on a wife's additional pocket money demand and a separate marital dispute involving the validity of a foreign divorce decree

esakal

Sandip Kapde
Updated on

वैवाहिक वादाशी संबंधित दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली आहेत. एका प्रकरणात पत्नीने पतीकडे इतर खर्चांव्यतिरिक्त अतिरिक्त १,५०० डॉलर पॉकेटमनीची मागणी केली होती. या मागणीवर सुनावणी करताना न्यायाधीशांनी स्वतःच्या मासिक पगाराचा संदर्भ देत मिश्किल टिप्पणी केली. तर दुसऱ्या प्रकरणात वैवाहिक संबंध सुधारण्याची शक्यता नसल्याच्या कारणावरून परदेशी न्यायालयाने दिलेला घटस्फोटाचा निर्णय भारतात कायदेशीरदृष्ट्या वैध ठरू शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

Loading content, please wait...
Supreme Court
India Supreme Court news