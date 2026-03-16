LLB Course: एलएलबी अभ्यासक्रम पाच वर्षांऐवजी चार वर्षांचा होणार? याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निर्णय देणार; सुनावणीची तारीख समोर

5 year LLB to 4 year proposal: एलएलबी अभ्यासक्रम पाच वर्षांऐवजी चार वर्षांचा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर आता एप्रिलमध्ये सुनावणी होणार आहे.
Vrushal Karmarkar
कायदेशीर शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी आणि बारावीनंतर एलएलबी अभ्यासक्रम पाच वर्षांऐवजी चार वर्षांचा करण्यासाठी कायदा शिक्षण आयोग स्थापन करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय एप्रिलमध्ये सुनावणी करणार आहे. भारतातील कायदेशीर अभ्यासाच्या अभ्यासक्रमाचे पुनरावलोकन करण्यासाठी आणि ते निश्चित करण्यासाठी प्रख्यात कायदेतज्ज्ञांचा आयोग स्थापन करण्याची मागणी करणाऱ्या वकील आणि जनहित याचिकाकर्ते अश्विनी उपाध्याय यांनी केलेले युक्तिवाद मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने ऐकले.

Related Stories

No stories found.