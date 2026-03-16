LLB Course: एलएलबी अभ्यासक्रम पाच वर्षांऐवजी चार वर्षांचा होणार? याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निर्णय देणार; सुनावणीची तारीख समोर

कायदेशीर शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी आणि बारावीनंतर एलएलबी अभ्यासक्रम पाच वर्षांऐवजी चार वर्षांचा करण्यासाठी कायदा शिक्षण आयोग स्थापन करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय एप्रिलमध्ये सुनावणी करणार आहे. भारतातील कायदेशीर अभ्यासाच्या अभ्यासक्रमाचे पुनरावलोकन करण्यासाठी आणि ते निश्चित करण्यासाठी प्रख्यात कायदेतज्ज्ञांचा आयोग स्थापन करण्याची मागणी करणाऱ्या वकील आणि जनहित याचिकाकर्ते अश्विनी उपाध्याय यांनी केलेले युक्तिवाद मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने ऐकले..वकील अश्विनी दुबे यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत अश्विनी उपाध्याय यांनी म्हटले आहे की, अनेक देशांमध्ये बारावीनंतरचा एलएलबी अभ्यासक्रम चार वर्षांचा असतो, तर येथे तो पाच वर्षांचा असतो आणि त्यात व्यावहारिक ज्ञानाचा अभाव असतो. उपाध्याय यांनी असा युक्तिवाद केला की आयोगाने अशा प्रमुख कायदेतज्ज्ञ आणि तज्ञांचा समावेश करावा जे कायदेशीर शिक्षणाच्या सध्याच्या चौकटीचा आढावा घेऊ शकतील आणि अधिक प्रभावी अभ्यासक्रम विकसित करू शकतील..त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, सध्याचा पाच वर्षांचा एकात्मिक कायदा अभ्यासक्रम सर्वोत्तम प्रतिभेला आकर्षित करण्यात अपयशी ठरला आहे आणि त्यात संरचनात्मक सुधारणांची आवश्यकता आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, "कायदेशीर शिक्षण देणे हा एक मुद्दा आहे आणि कायदेशीर शिक्षणाचा दर्जा वेगळा आहे. पण ही जनहित याचिका चांगली आहे. जरी प्रतिभावान लोक येत असले तरी... एक आक्षेप व्यावहारिक शिक्षणाबाबत असू शकतो. पाच वर्षांचा अभ्यासक्रम सुरू करणारी संस्था बेंगळुरूमधील एनएसएलआययू (नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया युनिव्हर्सिटी) नव्हती, तर रोहतक (हरियाणा) येथील एमडी (महर्षि दयानंद) विद्यापीठ होती.".त्यांचा अनुभव सांगताना सरन्यायाधीश म्हणाले, "रोहतकमधून पहिली तुकडी १९८२ किंवा १९८३ मध्ये आली होती. मी पदवीधर झालो तेव्हा ती तिसरी तुकडी होती. पण न्यायव्यवस्था ही एकमेव भागधारक नाही. आपण आपले विचार लादू शकत नाही. शिक्षणतज्ज्ञ, कायदेतज्ज्ञ, बार असोसिएशन, सामाजिक आणि धोरण संशोधक इत्यादी देखील उपस्थित आहेत... त्यांनी यावर देखील चर्चा करावी. ते एप्रिल २०२६ मध्ये सूचीबद्ध केले पाहिजे.".