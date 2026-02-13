RERA : ‘रेरा’ बंद करण्यासही आमचा आक्षेप नाही; सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी

नवी दिल्ली - ‘रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरण’ (रेरा) ही संस्था केवळ थकबाकीदार बांधकाम व्यावसायिकांना मदत करण्यापलीकडे काहीही करत नाही. त्यामुळे सर्व राज्यांनी या प्राधिकरणाबाबत फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे,’ असे परखड मत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी व्यक्त केले..‘ज्या लोकांसाठी ‘रेरा’ची निर्मिती करण्यात आली, ते पूर्णपणे निराश आणि हताश झाले आहेत. ही संस्था बंद केली तरी आमची हरकत नाही,’ असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्या. जॉयमल्ल्या बागची यांच्या खंडपीठाने हिमाचल प्रदेश सरकारला ‘रेरा’चे कार्यालय पसंतीच्या ठिकाणी हलविण्यास परवानगी दिली आहे. हे कार्यालय सिमला येथून धरमशाळा येथे हलविण्याच्या निर्णयाला हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती..या आदेशाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा स्थगिती आदेश रद्दबातल ठरविला आहे. सरन्यायाधीश म्हणाले की, ‘थकबाकीदार बिल्डरांना सोयीचे ठरण्याव्यतिरिक्त ही संस्था काहीही करत नाही. ही संस्था बंद केलेलीच बरी. प्रत्येक राज्यात ही प्राधिकरणे निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांसाठी पुनर्वसन केंद्रे बनली आहेत. ज्यांच्यासाठी ही संस्था स्थापन झाली, त्यांना कोणताही दिलासा मिळत नाही.’.राज्याला पूर्ण अधिकारसिमला शहरावरील ताण कमी करण्यासाठी प्रशासकीय कारणास्तव कार्यालय हलविण्याचा निर्णय घेतल्याचे राज्य सरकारने न्यायालयास सांगितले. न्यायालयाने याबाबत स्पष्ट केले की, ‘राज्याला त्यांचे कार्यालय सोयीच्या ठिकाणी हलविण्याचा अधिकार आहे. तसेच, ‘रेरा’च्या आदेशांविरुद्ध दाद मागण्यासाठी नागरिकांना सिमल्याला जावे लागू नये, यासाठी अपिलीय अधिकारही सिमला जिल्हा न्यायाधीशांकडून धरमशाळा जिल्हा न्यायाधीशांकडे वर्ग करण्यात यावेत.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.