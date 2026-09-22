Crime News : धुळ्याच्या विनोदचे सुरतमध्ये मोठे कांड ! १० हजारांच्या थकीत पगारासाठी मार्केटला लावली आग, १७ दुकाने भस्मसात,२४ कोटींचे नुकसान

Surat Textile Market Fire : सुरतच्या सारोली परिसरातील ‘श्याम संगिनी टेक्स्टाइल मार्केट’मध्ये ९ सप्टेंबर रोजी लागलेल्या भीषण आगीमागचे गूढ अखेर उकलल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी एका माजी मुनिमाला अटक केली असून, थकीत वेतन आणि अपमानाचा बदला घेण्यासाठी त्याने आग लावल्याचे तपासात समोर आल्याचे सांगण्यात आले आहे. या आगीत तब्बल २४ कोटी रुपयांचा कापडाचा साठा जळून खाक झाला असून, चार मोठ्या व्यापाऱ्यांची १७ दुकाने आगीत भस्मसात झाली आहेत..अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव विनोद सावळे (३३) असून, तो मुळचा धुळे जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. विनोद हा एप्रिल २०२६ पासून कापड व्यापारी हनुमान प्रसाद जावर यांच्याकडे मुनीम म्हणून काम करत होता. त्याला दरमहा ३० हजार रुपये पगार मिळत होता. मात्र, नोकरी सोडल्यानंतर त्याचे सुमारे १० हजार रुपये वेतन थकीत राहिले होते. .थकीत १० हजार रुपयांवरून वाद?पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विनोदचा मालकाशी थकीत पगारावरून वाद झाला होता. त्याचबरोबर नोकरीच्या काळात आपला वारंवार अपमान केला जात असल्याचा आरोपही त्याने केला. या कारणांमुळे त्याच्या मनात नाराजी निर्माण झाली होती. मालकाला धडा शिकवण्याच्या उद्देशाने त्याने मार्केटमधील दुकानाला आग लावल्याचे चौकशीत सांगितल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: तुला वडील नको का? मंगळसूत्र तोडते, तुझ्या पाया पडते, पण तू मागं ये; आईची आर्त विनवणी, पण शेवटी....आरोपीने पेट्रोल किंवा अन्य ज्वलनशील पदार्थाच्या मदतीने आग लावल्याचा संशय आहे. सुरुवातीला एका दुकानात लागलेली आग काही वेळातच मोठ्या परिसरात पसरली. कापडाचा मोठ्या प्रमाणात साठा असल्याने आगीने काही क्षणांतच रौद्ररूप धारण केले. परिणामी चार व्यापाऱ्यांची १७ दुकाने आणि त्यातील कोट्यवधी रुपयांचा माल जळून खाक झाला. .२४ कोटींच्या मालाचे नुकसानया आगीत हनुमान प्रसाद जावर यांचे सुमारे ६ कोटी रुपयांचे थेट नुकसान झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. तर संपूर्ण मार्केटमधील कापडाचा एकूण साठा सुमारे २४ कोटी रुपयांचा असल्याची माहिती समोर आली आहे. आग विझवण्यासाठी अग्निशमन दलाच्या अनेक गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या होत्या..Kolhapur Crime : गुन्ह्यात घट झाली तरी, दुचाकी, चारचाकींची चोरी अन् जोरात गांजा तस्करी; दोन वर्षांतील चित्र नागरिक हैराण हिलांच्या सुरक्षेवर पोलिसांचा भर.सीसीटीव्हीमुळे सापडला आरोपीआग लागल्यानंतर सुरत पोलिसांनी ही घटना अपघाती आहे की जाणीवपूर्वक घडवण्यात आली, याचा तपास सुरू केला. घटनास्थळावरील सीसीटीव्ही फुटेज, संशयास्पद हालचाली आणि लोकेशन ट्रॅकिंगच्या आधारे पोलिसांनी विनोद सावळे याच्यापर्यंत तपास पोहोचवला. चौकशीनंतर त्याला अटक करण्यात आली..पोलिसांनी आरोपीविरोधात जाणीवपूर्वक आग लावणे मोठ्या प्रमाणात मालमत्तेचे नुकसान करणे आणि कट रचल्याच्या आरोपांनुसार गुन्हा दाखल केला असून, या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.