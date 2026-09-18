Surendra Koli : निठारी प्रकरणात निर्दोष मुक्त सुरेंद्र कोलीने जीवन संपवले; २१ वर्षांच्या तुरुंगवासानंतर पुन्हा सुरू केले होते सामान्य आयुष्य

Surendra Koli Spent 21 Years in Prison : देशभरात चर्चेत असलेल्या निठारी प्रकरणातील आरोपी सुरेंद्र कोलीची सर्वोच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर काही महिन्यांतच हरिद्वारमध्ये आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. हरिद्वारमधील एका चहाच्या टपरीवर त्याचा मृतदेह फासाला लटकलेल्या अवस्थेत आढळून आला. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत मृतदेह ताब्यात घेतला आणि शवविच्छेदनासाठी पाठवला. कोलीने हे टोकाचे पाऊल नेमके का उचलले, याचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत..निठारी प्रकरणाशी संबंधित विविध खटल्यांमध्ये सुरेंद्र कोलीला तब्बल सुमारे २१ वर्षे तुरुंगवास भोगावा लागला. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित खटल्यांमध्ये त्याची निर्दोष मुक्तता केली. त्यानंतर तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर त्याने पुन्हा सामान्य आयुष्य जगण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता. हरिद्वारमध्ये त्याने चहाची छोटी टपरी सुरू केली होती..Nithari killing: निठारी हत्याकांडप्रकरणी सुरिंदर कोळी, मोनिंदर सिंह पंढेर निर्दोष; फाशी देखील रद्द.सुरेंद्र कोली हा उत्तराखंडमधील अल्मोडा जिल्ह्यातील स्याल्डे ब्लॉकमधील मंगरुखाल गावचा रहिवासी होता. तो चार भावांपैकी दुसरा होता. त्याचे आई-वडील शक्रू राम आणि कुंती देवी होते. रोजगाराच्या शोधात तो गावातून दिल्लीला गेला होता. त्याचे लग्न शांती देवी यांच्याशी झाले होते. निठारी प्रकरणात अटक झाली, त्यावेळी त्याला एक मुलगी होती, तर त्याचा मुलगा अद्याप जन्माला आलेला नव्हता. .कोलीच्या कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, त्याच्या अटकेनंतर कुटुंबाला सामाजिक आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला. २००६ मध्ये निठारी प्रकरणात त्याचे नाव समोर आल्यानंतर कुटुंबावर सामाजिक कलंकाचा परिणाम झाला. मुलांच्या शिक्षणासाठी आणि शाळेतील प्रवेशासाठीही कुटुंबाला संघर्ष करावा लागला..निठारी हत्याकांड: पंधेर व सुरिंदरला फाशीची शिक्षा.कायदेशीर लढाईत माजी जिल्हा पंचायत सदस्याची मदतसाल्टचे माजी जिल्हा पंचायत सदस्य नारायण सिंह रावत यांनी कोलीच्या कायदेशीर लढाईत मदत केली होती. २०१४ मध्ये त्याला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आल्यानंतर आणि डेथ वॉरंट जारी झाल्यानंतर रावत यांनी वकील रवींद्र सिंह गढिया यांच्याशी संपर्क साधला. कोलीविरोधात अनेक खटले सुरू असल्याने केवळ एका प्रकरणात फाशी दिल्यास इतर खटल्यांची प्रक्रिया कशी पूर्ण होणार, असा मुद्दा न्यायालयात मांडण्यात आला. त्यानंतर प्रकरणाची पुढील न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू राहिली. .मुलाला पाहण्याची होती इच्छारावत यांच्या माहितीनुसार, तुरुंगात असताना कोलीला आपल्या मुलाचा चेहरा पाहण्याची इच्छा होती. अटकेच्या वेळी त्याचा मुलगा जन्माला आलेला नव्हता. दासना तुरुंगातील भेटीदरम्यान त्याने प्रथमच आपल्या मुलाला पाहिले.निर्दोष मुक्ततेनंतर जूनमध्ये तो शेवटच्या वेळी आपल्या मंगरुखाल या मूळ गावी गेला होता. कुटुंबाने आयोजित केलेल्या धार्मिक कार्यक्रमाला त्याचे चारही भाऊ उपस्थित होते. ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, त्यावेळी कोलीचे वागणे सामान्य होते आणि तो गावातील लोकांशी संवाद साधत होता. .दरम्यान, त्याच्या मृत्यूची माहिती मिळाल्यानंतर त्याचे भाऊ दिल्लीहून हरिद्वारकडे रवाना झाले आहेत. नारायण सिंह रावतही हरिद्वारला पोहोचले आहेत. शवविच्छेदनानंतर अंत्यसंस्काराबाबत निर्णय घेतला जाणार असून, आत्महत्येमागील नेमके कारण पोलीस तपासातून स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.