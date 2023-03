By

नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते राहुल गांधी हे बदनामीच्या खटल्यात दोषी ठरल्यानं त्यांची खासदारकी रद्द झाली आहे. याचीच पुनरावृत्ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबाबतही होऊ शकते. कारण पंतप्रधानांना त्यांनी यापूर्वी सभागृहात केलेल्या एका आक्षेपार्ह टिप्पणी प्रकरणी काँग्रेस नेत्या आणि माजी मंत्री रेणुका चौधरी यांनी कारवाईची धमकी दिली आहे. (Surpanakha moment Renuka Chowdhury threatens to sue PM Modi says will courts act)

रेणुका चौधरी यांनी यासंदर्भात एक ट्विट केलं आहे. या ट्विटच्या माध्यमातून त्यांनी पंतप्रधान मोदींना इशारा दिला आहे. त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं की, "पंतप्रधान मोदींनी सभागृहातच माझ्यावर 'शूर्पणखा' अशी जातीवाचक टिप्पणी केली होती. त्यामुळं मी आता पंतप्रधानांविरोधात मानहानीचा खटला दाखल करणार आहे. बघुयात कोर्ट किती तत्परेतनं यावर कारवाई करतंय" असं लिहिताना त्यांनी मोदींचा तो व्हिडिओ देखील पोस्ट केला आहे.

रेणुका चौधरी यांनी या ट्विटद्वारे पंतप्रधानांना एक प्रकारे धमकीच दिला आहे. या धमकीमागे राहुल गांधी यांच्यावर झालेल्या कारवाईचा संदर्भ आहे. पण जर चौधरी यांनी खरंच तक्रार दाखल केली, तर त्याची किती दखल घेतली जाईल किंवा ती तक्रार लागू होईल का? याबाबत नेटकऱ्यांनी त्यांच्या ट्विटला उत्तर देताना चर्चा केली आहे.