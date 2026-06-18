Shocking News : आईने डोळ्यादेखत पाहिला मुलाचा मृत्यू ! नॅशनल बॉडी बिल्डरचा धक्कादायक अंत, घराबाहेर पडताना खाली कोसळला अन्...

National-level bodybuilder Sushil Kumar: कर्नाटकातील दावणगेरे येथे एक हृदयद्रावक घटना घडली आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील प्रसिद्ध बॉडीबिल्डर सुशील कुमार (२६) यांचे बुधवारी सकाळी हृदयविकाराच्या झटक्याने अचानक निधन झाले. त्यांच्या निधनाने क्रीडा क्षेत्रात मोठा शोक व्यक्त करण्यात येत आहे..कुटुंबीयांच्या माहितीनुसार, सुशील कुमार यांनी नेहमीप्रमाणे सकाळी जिममध्ये व्यायाम केला होता. संध्याकाळी पुन्हा जिममध्ये जाण्याची तयारी करत असताना ते आपल्या आईला जिल्हा रुग्णालयात कामावर सोडण्यासाठी घराबाहेर पडले. घरासमोरच त्यांना अचानक चक्कर आली आणि ते कोसळले. तातडीने त्यांना रुग्णालयात नेले असता डॉक्टरांनी रक्तदाब अत्यंत कमी असल्याचे निदान केले. उपचार सुरू होण्यापूर्वीच त्यांचे निधन झाले..Ambenali Ghat Accident: ‘ही दोस्ती तुटायची नाही’ म्हणतच जगाचा निरोप; आंबेनळी घाटात जीव गमावलेले पाचही जिवलग मित्र, आसगाव झाले सुन्न ...आईने डोळ्यादेखत पाहिला मुलाचा मृत्यूही घटना अत्यंत दुर्दैवी ठरली कारण सुशील यांच्या आईने आपल्या लाडक्या मुलाचा शेवटचा श्वास डोळ्यादेखत पाहिला. सुशील यांचे आईवर खूप प्रेम होते. त्यांच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर आईसोबतचे असंख्य व्हिडिओ आणि फोटो त्यांच्या दृढ नात्याची साक्ष देतात. रुग्णालयात सेवा देणाऱ्या आईला हा धक्का सहन करणे अत्यंत कठीण जात आहे. संपूर्ण कुटुंब दुःखाच्या खाईत बुडाले आहे..शिस्त आणि यशाचा आदर्शसुशील कुमार केवळ उत्कृष्ट बॉडीबिल्डर नव्हते तर शिस्तबद्ध जीवनशैलीचे प्रतीक होते. त्यांना कोणतेही व्यसन नव्हते. दिवसातून दोन वेळा कठोर व्यायाम आणि इतर तरुणांना प्रशिक्षण देताना ते शिस्तीचे महत्त्व सांगत असत. त्यांनी राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील अनेक स्पर्धांमध्ये भाग घेतला आणि शेकडो पदके जिंकून दावणगेरेचे नाव देशभरात उजळले. त्यांच्या अकाली निधनाने कर्नाटकातील क्रीडा जगतावर मोठा आघात झाला आहे. अनेक क्रीडा संघटना, बॉडीबिल्डिंग असोसिएशन आणि सहक्रीडा खेळाडू त्यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.