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Shocking News : आईने डोळ्यादेखत पाहिला मुलाचा मृत्यू ! नॅशनल बॉडी बिल्डरचा धक्कादायक अंत, घराबाहेर पडताना खाली कोसळला अन्...

Davanagere News : आईसमोरच ही घटना घडल्याने कुटुंबावर मोठा मानसिक आघात झाला. शिस्तबद्ध जीवनशैली आणि व्यसनमुक्त राहून त्यांनी अनेक राज्य व राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये यश मिळवले होते.
National-level bodybuilder Sushil Kumar

National-level bodybuilder Sushil Kumar

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

National-level bodybuilder Sushil Kumar: कर्नाटकातील दावणगेरे येथे एक हृदयद्रावक घटना घडली आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील प्रसिद्ध बॉडीबिल्डर सुशील कुमार (२६) यांचे बुधवारी सकाळी हृदयविकाराच्या झटक्याने अचानक निधन झाले. त्यांच्या निधनाने क्रीडा क्षेत्रात मोठा शोक व्यक्त करण्यात येत आहे.

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