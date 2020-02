सुषमा स्वराज यांचा जन्मदिन; पती कौशल यांनी अशी काढली आठवण... 

नवी दिल्ली : माजी परराष्ट्रमंत्री दिवंगत सुषमा स्वराज यांचा आज (ता.14) जन्मदिन आहे. त्यांच्या जन्मदिनानिमित्त त्यांच्या आठवणीत सुषमा स्वराज यांचे पती स्वराज कौशल यांनी ट्विट करत एक फोटो शेअर केला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सुषमा स्वराज यांचा जन्म 14 फेब्रुवारी, 1952 अंबाला छावणी येथे झाला. स्वराज कौशल यांनी ट्विट करत सांगितले, की हॅपी बर्थडे सुषमा स्वराज...आमच्या जीवनातील आनंद.

Happy birthday ! @SushmaSwaraj - the joy of our lives.

-Bansuri Swaraj@governorswaraj pic.twitter.com/ommuPdvqo3

— Governor Swaraj (@governorswaraj) February 13, 2020