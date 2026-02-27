देश

Swami Avimukteshwaranand : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांना मोठा दिलासा; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अटक स्थगित केली

Allahabad High Court on Avimukteshwaranand : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांना पुढील सुनावणीपर्यंत दंडात्मक कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण देण्यात येत आहे.
Swami Avimukteshwaranand Saraswati

Swami Avimukteshwaranand Saraswati

Mayur Ratnaparkhe
Swami Avimukteshwaranand gets relief as Allahabad High Court : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आज (शुक्रवार) शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांना मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने त्यांच्या अटकेला स्थगिती दिली आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांना पुढील सुनावणीपर्यंत दंडात्मक कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण देण्यात येत आहे. तर प्राप्त माहितीनुसार, दिलासा मागणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना, उच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना शंकराचार्यांवर तात्काळ कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश दिलेत.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांना लैंगिक छळ प्रकरणात हा दिलासा मिळाला आहे. दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांच्या अटकेला स्थगिती दिली आणि त्यांना तत्काळ दिलासा दिला. वृत्तांनुसार, २१ फेब्रुवारी रोजी, एका अल्पवयीन मुलासह दोन व्यक्तींविरुद्ध लैंगिक छळाच्या आरोपाखाली अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आणि त्यांचे शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला होता.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांनी त्यांच्यावरील आरोपांवर भाष्य करताना शुक्रवारी सांगितले की, जर सत्य उघड होत असेल तर ते नार्को चाचणीसाठी तयार आहेत. पॉक्सो कायद्यांतर्गत त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या खटल्याबद्दल माध्यमांशी बोलताना स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती म्हणाले, "जर नार्को चाचणी सत्य उघड करू शकते, तर ती केली पाहिजे. सत्य उघड करण्यासाठी सर्व उपलब्ध पद्धतींचा अवलंब केला पाहिजे."

या संपूर्ण प्रकरणाबाबत स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती म्हणाले, "खोटे जास्त काळ टिकत नाही. ज्यांनी ही कथा रचली आहे ते उघड होत आहेत. लोकांना या बनावट प्रकरणाची जाणीव होताच, सत्य स्पष्ट होईल."

