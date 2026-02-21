अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वतीविरोधात लैंगिक अत्याचाराचे आरोप, कोर्टाने दिले महत्त्वाचे आदेश, आता कारवाई अटळ

Minor girls’ statements recorded on video; police instructed to register case and begin investigation : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांच्यावर लैंगिक अत्याचार प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने मान्य केली आहे. विशेष न्यायालयाने स्वामींसह त्यांच्या एका शिष्याविरोधात गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता त्यांच्या अडचणीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे..या प्रकरणात दोन अल्पवयीन मुलींचे जबाब व्हिडिओग्राफीच्या माध्यमातून न्यायालयात नोंदवण्यात आले. शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी यांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम १७४ (४) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यासाठी याचिका सादर केली होती. पोलिसांनी तक्रार असूनही एफआयआर नोंदवण्यास नकार दिल्याने त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती..आशुतोष ब्रह्मचारी यांच्या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने पोलिसांना तातडीने एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले. यामुळे या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले असून तपास यंत्रणा आता अधिकृतपणे चौकशी सुरू करणार आहे. आशुतोष ब्रह्मचारी यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या पुराव्यांमध्ये एका सीडीचाही समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे..न्यायालयाच्या आदेशानंतर आशुतोष ब्रह्मचारी यांनी आम्हाला न्याय मिळाला असल्याची प्रतिक्रिया दिली. तसेच सत्य जनतेसमोर आणण्यासाठी प्रयागराज येथून वाराणसी येथील विद्यामठापर्यंत पायी सनातन यात्रा काढण्याची घोषणाही त्यांनी केली. दरम्यान, न्यालयाच्या आदेशानंतर आता पोलीस लवकरच गुन्हा करून घेतील अशी माहिती आहे. पुढील तपासात आणखी धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.