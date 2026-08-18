Swarna River: नदीचा प्रवाह वाढला, परतीचा मार्ग बंद; ६ किमी पायी चालत SDRFने ६ विद्यार्थ्यांना वाचवले! थरारक Video Viral

उत्तराखंडमध्ये सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे स्वारना नदीच्या पाणीपातळीत अचानक वाढ झाली. या वाढलेल्या प्रवाहामुळे ट्रेकिंगसाठी गेलेले UPES विद्यापीठाचे सहा विद्यार्थी नदीपलीकडे अडकले. माहिती मिळताच SDRFच्या जवानांनी दुर्गम भागात धाडसी रेस्क्यू ऑपरेशन राबवत सर्व विद्यार्थ्यांची सुखरूप सुटका केली..१७ ऑगस्ट रोजी हे सहा विद्यार्थी डेहराडूनजवळील थान गावातील मिसरास पट्टी परिसरात ट्रेकिंगसाठी गेले होते. ट्रेकिंग पूर्ण करून परतत असताना परिसरात मुसळधार पाऊस सुरू झाला. त्यामुळे स्वारना नदीच्या पाण्याची पातळी आणि प्रवाह अचानक वाढला. नदी पार करून परत जाणे धोकादायक झाल्याने विद्यार्थी जंगलातच अडकून पडले..विद्यार्थी अडकल्याची माहिती मिळताच SDRF डाकपत्थर येथील रेस्क्यू टीम घटनास्थळी रवाना झाली. मात्र, पावसामुळे रस्ता अत्यंत खराब झाल्याने बचाव पथकाला वाहनाने पुढे जाता आले नाही. त्यानंतर जवानांनी सुमारे ६ किलोमीटरचा निसरडा आणि दुर्गम मार्ग पायी पार केला..अखेर SDRFच्या जवानांनी विद्यार्थ्यांचे ठिकाण गाठले आणि सर्व सहा विद्यार्थ्यांना सुरक्षितपणे जंगलाबाहेर आणले. त्यानंतर त्यांना जिल्हा पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आले. सर्व विद्यार्थ्यांची प्रकृती सुरक्षित असल्याची माहिती देण्यात आली..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.\rदरम्यान, पावसाळ्यात पर्यटक आणि विद्यार्थ्यांनी विशेष काळजी घेण्याचे आवाहन SDRFकडून करण्यात आले आहे. नदी, नाले आणि ओढ्यांच्या परिसरात जाणे टाळावे, ट्रेकिंगपूर्वी हवामानाचा अंदाज तपासावा आणि डोंगराळ भागात हवामान क्षणात बदलू शकते, याची जाणीव ठेवावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.