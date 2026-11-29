वाराणसी : रुग्णालयांमधील उपचारांच्या नावाखाली होणारी जादा आकारणी रोखण्यासाठी आणि आरोग्य सेवांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी वाराणसी आरोग्य विभागाने ‘स्वस्थ काशी’ हे मोबाईल अॅप विकसित केले आहे. या अॅपच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील १,१४७ नोंदणीकृत रुग्णालये, नर्सिंग होम्स, क्लिनिक्स आणि निदान केंद्रांची माहिती नागरिकांना एका क्लिकवर मिळणार आहे. रुग्णालयांची नोंदणी, उपचारांचे दर, उपलब्ध बेड, व्हेंटिलेटर आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या वेळांची माहितीही अॅपवर उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.मुख्य वैद्यकीय अधिकारी (सीएमओ) डॉ. एन. पी. सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अॅपचे काम अंतिम टप्प्यात असून लवकरच ते नागरिकांसाठी उपलब्ध होईल. गुगल प्ले स्टोअर आणि अॅपल अॅप स्टोअरवरून हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत हे अॅप मोफत डाउनलोड करता येणार आहे..१,१४७ वैद्यकीय संस्थांची माहिती उपलब्ध होणारवाराणसी जिल्ह्यातील १,१४७ नोंदणीकृत वैद्यकीय संस्थांची यादी, पत्ता, संपर्क क्रमांक आणि छायाचित्रे अॅपवर उपलब्ध असतील. यामध्ये ५६० नर्सिंग होम्स, २६१ ओपीडी क्लिनिक्स, ११३ डायग्नोस्टिक सेंटर्स, १६२ पॅथॉलॉजी लॅब आणि ५० पेक्षा अधिक बेड क्षमता असलेली ५१ मोठी रुग्णालये समाविष्ट आहेत.एखाद्या रुग्णालयाची आरोग्य विभागाकडे नोंदणी आहे की नाही, याची पडताळणी नागरिकांना करता येईल. तसेच ओपीडी शुल्क, बेडचे दर, आयसीयू, शस्त्रक्रिया आणि विविध तपासण्यांचे दरपत्रकही अॅपवर पाहता येणार आहे. खासगी रुग्णालयांना त्यांच्या सेवांचे दरपत्रक दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक असून, त्याच दरांची माहिती अॅपवरही दिली जाणार आहे..बेड, व्हेंटिलेटर आणि डॉक्टरांच्या वेळांची माहितीकोणत्या रुग्णालयात किती बेड उपलब्ध आहेत, तेथे आयसीयू आणि व्हेंटिलेटरची सुविधा आहे का, तसेच तज्ज्ञ डॉक्टर कोणत्या दिवशी आणि किती वाजता उपलब्ध असतात, याची माहिती नागरिकांना मिळेल. जीपीएस आणि गुगल मॅपच्या सुविधेमुळे जवळचे सरकारी किंवा खासगी रुग्णालय शोधणेही सोपे होणार आहे. विशेषतः वाराणसीत येणाऱ्या भाविक आणि पर्यटकांना या सुविधेचा उपयोग होऊ शकतो..आयुष्मान रुग्णांकडून पैसे घेतल्यास कठोर कारवाईआयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेशी संलग्न रुग्णालयांची यादी आणि योजनेअंतर्गत मोफत उपचार मिळणाऱ्या आजारांची माहितीही अॅपवर उपलब्ध असेल. आयुष्मान कार्डधारक रुग्णांकडून उपचारांसाठी पैसे घेतल्याचे आढळल्यास संबंधित रुग्णालयावर वसूल केलेल्या रकमेच्या पाच ते २० पट दंड आकारला जाईल. तसेच देयके रोखणे आणि रुग्णालयाला काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई केली जाईल, असा इशारा सीएमओ डॉ. एन. पी. सिंह यांनी दिला.आयुष्मान कार्डधारकांकडून पैसे वसूल करणे आणि निर्धारित दरांपेक्षा अधिक बिल आकारणे अशा तक्रारी समोर आल्या होत्या. तपासादरम्यान दिल्लीतून संचालित होणारी १४ रुग्णालये अशा प्रकारच्या प्रकरणांत आढळल्याचे सांगण्यात आले. त्यांच्यावर कारवाई सुरू आहे. तसेच ११ सप्टेंबर २०२६ च्या आदेशानंतरही काही रुग्णालयांनी आयुष्मान योजनेचे फलक आणि दरपत्रक लावले नसल्याचे निदर्शनास आले. या पार्श्वभूमीवर रुग्णांना योग्य माहिती मिळावी आणि आरोग्य सेवांमध्ये पारदर्शकता यावी, यासाठी ‘स्वस्थ काशी’ अॅप विकसित करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.