देश

VIDEO : सोनं मागवलं, पण पॅकेटमध्ये निघालं 1 रुपयाचं नाणं! 'स्विगी ऑर्डर'ने उडाली खळबळ, ऑनलाइन फसवणुकीचा नवा प्रकार?

Customer Shocked After Receiving Re 1 Coin Instead of Gold : बंगळूरमध्ये स्विगी इन्स्टामार्टवरून ५ ग्रॅमचे सोन्याचे नाणे मागवलेल्या ग्राहकाला पॅकेटमध्ये फक्त १ रुपयाचे नाणे मिळाले. व्हिडिओ व्हायरल होताच कंपनीने तातडीने परतावा दिला.
Swiggy Instamart Gold Coin Delivery Scam

Swiggy Instamart Gold Coin Delivery Scam

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Swiggy Instamart Gold Coin Delivery Scam : भारतामध्ये सोन्याची खरेदी ही सण, समारंभ किंवा गुंतवणूक कोणत्याही कारणासाठी असो हमखास केली जाते. तंत्रज्ञानामुळे आता सोनेसुद्धा काही मिनिटांत घरी मागवता येते; पण जर तुम्ही हजारो रुपये देऊन सोने ऑर्डर केले आणि पॅकेट उघडल्यावर आत ५ ग्रॅमचे सोन्याचे नाणे (Gold Coin) न सापडता केवळ १ रुपयाचे नाणे दिसले, तर..? असा अजब प्रकार बंगळूरमधील अंकित दिवाण यांच्या बाबतीत खरोखरच घडला आहे.

Loading content, please wait...
gold
Gold jewelry
bengaluru
Swiggy
Swiggy delivery services

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com