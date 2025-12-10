VIDEO : सोनं मागवलं, पण पॅकेटमध्ये निघालं 1 रुपयाचं नाणं! 'स्विगी ऑर्डर'ने उडाली खळबळ, ऑनलाइन फसवणुकीचा नवा प्रकार?

Swiggy Instamart Gold Coin Delivery Scam : भारतामध्ये सोन्याची खरेदी ही सण, समारंभ किंवा गुंतवणूक कोणत्याही कारणासाठी असो हमखास केली जाते. तंत्रज्ञानामुळे आता सोनेसुद्धा काही मिनिटांत घरी मागवता येते; पण जर तुम्ही हजारो रुपये देऊन सोने ऑर्डर केले आणि पॅकेट उघडल्यावर आत ५ ग्रॅमचे सोन्याचे नाणे (Gold Coin) न सापडता केवळ १ रुपयाचे नाणे दिसले, तर..? असा अजब प्रकार बंगळूरमधील अंकित दिवाण यांच्या बाबतीत खरोखरच घडला आहे..पॅकेट उघडताच मोठा धक्कादागिन्यांच्या दुकानात जाण्याऐवजी अंकित यांनी स्विगी इन्स्टामार्टवरून ५ ग्रॅमचे सोन्याचे नाणे मागवले. डिलिव्हरी बॉयही वेळेत पोहोचला. त्यानंतर अंकित यांनी त्याच्यासमोरच पॅकेट उघडले. सीलबंद बॉक्समध्ये सोने नसून फक्त एक जुनाट १ रुपयाचे नाणे होते! हे पाहून ग्राहकासह डिलिव्हरी बॉयसुद्धा आवाक् झाला..डिलिव्हरी बाॅयच्या डोळ्यात पाणीअंकित यांनी सांगितले, की ही फसवणूक समोर आल्यानंतर डिलिव्हरी बाॅय पूर्णपणे कोलमडला. “माझे पैसे परत मिळाले आणि ऑर्डर रद्दही झाली,” असे त्यांनी लिहिले; पण डिलिव्हरी बॉय मात्र घाबरून रडकुंडीला आला होता. ऑनलाइन फसवणुकीत डिलिव्हरी पार्टनरवरच जास्त ताण येतो, कारण त्यांचा त्या घोटाळ्याशी काहीही संबंध नसतो. तरीही कंपनी किंवा ग्राहक त्यांना दोष देतील, अशी त्यांना भीती वाटत असते..अंकित यांनी संपूर्ण पॅकेट उघडण्याचा व्हिडिओ रेकॉर्ड केला. सोशल मीडियावर पोस्ट करताना त्यांनी लिहिले, “इंटरनेटवर जाऊ नका, साहेब… हे एआयचे युग आहे!” ही टिप्पणी जरी विनोदी असली, तरी डिजिटल विश्वास किती ढासळतो आहे यावर ती बोट ठेवते..सावधगिरीचा इशाराअंकित यांनी ओटीपी सबमिट करण्यापूर्वीच पॅकेट तपासले, हाच त्यांचा शहाणपणा महत्त्वाचा ठरला. “कधीही महागड्या वस्तू घेताना ओटीपी देण्यापूर्वी पॅकेट उघडण्याचा व्हिडिओ रेकॉर्ड करा.”, असा सल्लाही त्यांनी दिला. स्विगीने या प्रकरणाची दखल घेत अंकित यांना तातडीने परतावा दिला आहे. तसेच त्यांनी कंपनीने डिलिव्हरी पार्टनरला कोणताही त्रास देऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.