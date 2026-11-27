Bengaluru: ऑनलाइन डिलिव्हरी क्षेत्रातील मोठी कंपनी असलेल्या स्विगीने आपल्या क्विक कॉमर्स व्यवसायातील इन्स्टामार्ट विभागात सुमारे ३४० कर्मचाऱ्यांची कपात केली आहे. कंपनीच्या कॉर्पोरेट आणि सपोर्ट विभागांतील कर्मचाऱ्यांना याचा फटका बसला आहे. वाढता तोटा, तीव्र स्पर्धा आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा (AI) वाढता वापर या पार्श्वभूमीवर कंपनीने हा निर्णय घेतला आहे..कोणाला बसणार फटका?स्विगी इन्स्टामार्टच्या कामकाजाची पुनर्रचना करण्यासाठी ही कर्मचारी कपात करण्यात आली आहे. कंपनीमध्ये कामांची पुनरावृत्ती कमी करणे, जबाबदारी निश्चित करणे आणि निर्णय घेण्याची प्रक्रिया वेगवान करणे, हा या बदलांचा उद्देश असल्याचे वृत्त आहे. जनरेटिव्ह AI, काम करण्याच्या नव्या पद्धती आणि संस्थात्मक रचनेतील बदल यांचाही या निर्णयाशी संबंध आहे. मात्र, कोणत्या पदांवरील किती कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्यात आले, याचा तपशील अद्याप समोर आलेला नाही..Supreme Court : ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ या व्हिडिओवर बंदी घालणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली.कर्मचाऱ्यांसाठी मदतीचे पॅकेजकपातीचा परिणाम झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी स्विगीने मदतीचे पॅकेज तयार केले आहे. यामध्ये भरपाई, कायदेशीर देयके, शेवटच्या कामकाजाच्या दिवसापर्यंत ESOP व्हेस्टिंग आणि मे २०२७ पर्यंत आरोग्य विमा व वेलनेस सुविधा सुरू ठेवण्याचा समावेश आहे. पात्र कर्मचाऱ्यांना स्थलांतरासाठी मदत आणि नवीन नोकरी शोधण्यासाठी तीन महिन्यांचे करिअर सपोर्टही दिले जाणार आहे..इन्स्टामार्टचा वाढता तोटाइन्स्टामार्टला ब्लिंकिट, झेप्टो, फ्लिपकार्ट मिनिट्स आणि अॅमेझॉन नाऊ यांच्याशी स्पर्धा करावी लागत आहे. सप्टेंबरअखेरच्या तिमाहीत इन्स्टामार्टचा समायोजित तोटा ८९५ कोटी रुपयांवर पोहोचला. मागील तिमाहीत तो ७७८ कोटी रुपये होता. दरम्यान, स्विगीचा एकूण निव्वळ तोटा मागील वर्षाच्या तुलनेत कमी होऊन ९२२ कोटी रुपये झाला; मात्र मागील तिमाहीतील ७९१ कोटी रुपयांच्या तुलनेत तो वाढला आहे..Mumbai Textile Museum Mazgaon : गिरणी कामगारांच्या घरांचा अन् मुलांच्या नोकऱ्यांचा प्रश्न पेटला! माझगावच्या 'टेक्स्टाइल म्युझियम'ला स्थायी समितीची मंजुरी.नव्या सीईओ यांच्या नेतृत्वाखाली बदलइन्स्टामार्टच्या नव्या सीईओ नंदिता सिन्हा यांनी ३ ऑगस्ट रोजी पदभार स्वीकारला. त्यानंतर व्यवसायाची रणनीती बदलण्यावर भर दिला जात आहे. खासगी ब्रँडच्या उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करणे आणि खर्चावर नियंत्रण ठेवणे हे त्यातील महत्त्वाचे भाग आहेत. त्यामुळे कर्मचारी कपात ही इन्स्टामार्टच्या व्यापक पुनर्रचनेचा भाग मानली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.