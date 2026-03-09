देश

T20 World Cup: भारत विश्वविजेता! सूर्याच्या गावी फटाक्यांची आतषबाजी आणि जल्लोष; शून्यावर बाद होऊनही आजोबांचा विश्वास ठरला खरा!

India Wins Third T20 World Cup: भारतीय क्रिकेट संघाने इतिहास रचत तिसऱ्यांदा T20 विश्वचषक जिंकला. हाथोडा गावातील ग्रामस्थांनी फटाक्यांची आतिशबाजी, मिठाई वाटून विजयाचा जल्लोष साजरा केला.
सकाळ वृत्तसेवा
भारतीय क्रिकेट संघाने इतिहास रचत तिसऱ्यांदा टी-२० विश्वचषकावर आपले नाव कोरले आहे. या ऐतिहासिक विजयानंतर भारताचा स्टार फलंदाज सूर्यकुमार यादव याच्या उत्तर प्रदेशातील हाथोडा या मूळ गावी दिवाळीसारखा उत्साह पाहायला मिळाला. ग्रामस्थांनी फटाक्यांची आतिशबाजी आणि मिठाई वाटून विजयाचा जल्लोष साजरा केला.

