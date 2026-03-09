T20 World Cup: भारत विश्वविजेता! सूर्याच्या गावी फटाक्यांची आतषबाजी आणि जल्लोष; शून्यावर बाद होऊनही आजोबांचा विश्वास ठरला खरा!

भारतीय क्रिकेट संघाने इतिहास रचत तिसऱ्यांदा टी-२० विश्वचषकावर आपले नाव कोरले आहे. या ऐतिहासिक विजयानंतर भारताचा स्टार फलंदाज सूर्यकुमार यादव याच्या उत्तर प्रदेशातील हाथोडा या मूळ गावी दिवाळीसारखा उत्साह पाहायला मिळाला. ग्रामस्थांनी फटाक्यांची आतिशबाजी आणि मिठाई वाटून विजयाचा जल्लोष साजरा केला..टी-२० विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात भारताने विजय मिळवताच हाथोडा गावातील तरुण आणि अबालवृद्ध रस्त्यावर उतरले. 'भारत माता की जय' आणि 'सूर्यकुमार यादव जिंदाबाद' अशा घोषणांनी संपूर्ण परिसर दणाणून गेला होता..शून्यावर बाद होऊनही आजोबांचा डगमगला नाही विश्वासया सामन्यात सूर्यकुमार यादव शून्यावर बाद झाला, तरीही त्याचे आजोबा विक्रमा यादव यांचा आत्मविश्वास तसूभरही कमी झाला नव्हता. ते म्हणाले, "फलंदाज सूर्यकुमार बाद झाला असला, तरी कर्णधार सूर्यकुमार अजून मैदानात आहे. भारताची गोलंदाजीही फलंदाजीइतकीच भक्कम आहे." ग्रामस्थांच्या मते, आता हाथोडा गावाची ओळख 'सूर्यकुमारचे गाव' अशी जगभर झाली आहे..मोठ्या पडद्यावर रंगला थरारगावातील तरुणांनी सूर्याच्या घरासमोर मोठा टीव्ही स्क्रीन लावून सामना पाहण्याची सोय केली होती. प्रत्येक चेंडूवर ग्रामस्थांचा जीव टांगणीला लागला होता. सूर्यकुमारचा चुलत भाऊ राज कपूर याने संपूर्ण गावाला मिठाई वाटून आनंद साजरा केला. यावेळी शिक्षकांनी ग्रामीण भागात खेळाडूंना चांगल्या प्रशिक्षकांची सोय करण्याची मागणीही केली..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिल्या शुभेच्छाउत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ट्विट करून भारतीय संघाचे अभिनंदन केले. त्यांनी आपल्या शुभेच्छा संदेशात म्हटले:"जयतु भारतम्! आज पुन्हा आकाश 'तिरंगामय' झाले आहे. १४५ कोटी भारतीयांचे हार्दिक अभिनंदन! विश्वविजेत्या भारतीय क्रिकेट संघाचे मनापासून स्वागत!".भारताचे तिसरे जेतेपदभारतीय संघाने मिळवलेला हा विजय भारताच्या क्रिकेट इतिहासातील सुवर्णक्षण ठरला आहे. या विजयामुळे संपूर्ण देशात आनंदाचे वातावरण असून, ग्रामीण भागातील प्रतिभावान खेळाडूंना आता नवी उमेद मिळाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.