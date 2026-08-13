Taekwondo Player: अधिकाऱ्याने मागितली १.५ लाखांची लाच? मुख्यमंत्र्यांसमोर रडली तायक्वांदो खेळाडू! प्रशासनाने स्पष्ट केली वस्तुस्थिती

युवा संवाद कार्यक्रमात एका शाळकरी तायक्वांदो खेळाडू मुलीने आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्याकडे सुमारे दीड लाख रुपयांच्या आर्थिक मदतीची मागणी केली होती. या प्रकरणानंतर एका सरकारी अधिकाऱ्याने मुलीकडे लाच मागितल्याचा दावा काही राजकीय घटकांकडून करण्यात आला. मात्र, प्रशासनाने या दाव्याचे खंडन करत प्रकरणाची वस्तुस्थिती स्पष्ट केली आहे..खाजगी संस्थेमार्फत झाली खेळाडूची निवडप्रशासनाच्या माहितीनुसार, संबंधित विद्यार्थिनी ‘तायक्वांदो कौन्सिल ऑफ इंडिया’ या खाजगी संस्थेमार्फत प्रशिक्षण घेत होती. याच संस्थेच्या माध्यमातून तिची आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेसाठी निवड झाली होती. त्यामुळे ही निवड कोणत्याही सरकारी भरती किंवा सरकारी क्रीडा निवड प्रक्रियेचा भाग नव्हती..स्पर्धेसाठी ३.७० लाखांचा खर्चआंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी प्रवासासह सुमारे ३.७० लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. त्यापैकी सुमारे १.७० लाख रुपये खर्च करण्याची तयारी संबंधित खाजगी संस्थेने दर्शवली होती. उर्वरित सुमारे १.५० ते १.६० लाख रुपयांची रक्कम खेळाडूला स्वतः उभी करायची होती.याच आर्थिक गरजेचा मुद्दा विद्यार्थिनीने युवा संवाद कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडला होता..सरकारी अधिकाऱ्याचा संबंध नसल्याचे स्पष्टीकरणप्रशासनाने स्पष्ट केले की, या प्रकरणात कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याने विद्यार्थिनीकडे पैसे किंवा लाच मागितलेली नाही. तसेच आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेतील तिची निवड ही सरकारी प्रक्रियेतून झालेली नव्हती.युवा संवाद कार्यक्रमात वेळेअभावी विद्यार्थिनीला आपली संपूर्ण बाजू सविस्तरपणे मांडता आली नाही. त्यामुळे तिच्या मागणीचा संदर्भ आणि स्पर्धेचा खर्च याबाबत गैरसमज निर्माण झाल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे..अर्धवट माहितीवर राजकारण न करण्याचे आवाहनसंबंधित विद्यार्थिनीच्या प्रतिभेचा आणि तिच्या क्रीडा कारकिर्दीतील प्रयत्नांचा सरकारला पूर्ण आदर असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. मात्र, अपूर्ण माहितीच्या आधारे सरकारी अधिकाऱ्याने लाच मागितल्याचा आरोप करणे चुकीचे असल्याचे सांगण्यात आले आहे.या प्रकरणाचा राजकीय फायद्यासाठी वापर न करता नागरिकांनी आणि माध्यमांनी अधिकृत माहितीच्या आधारेच वस्तुस्थिती समजून घ्यावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.