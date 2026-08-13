देश

Taekwondo Player: अधिकाऱ्याने मागितली १.५ लाखांची लाच? मुख्यमंत्र्यांसमोर रडली तायक्वांदो खेळाडू! प्रशासनाने स्पष्ट केली वस्तुस्थिती

Taekwondo Player Alleges Rs 1.5 Lakh Bribe Demand Before CM: तायक्वांदो खेळाडूच्या आर्थिक मदतीच्या मागणीवरून लाच प्रकरणाचा आरोप; प्रशासनाचे स्पष्टीकरण – सरकारी अधिकाऱ्याचा संबंध नसल्याचा दावा
Taekwondo Player Raises Bribe Allegation Before CM Says Officer Demanded Rs 1.5 Lakh Administration Clarifies Case

Taekwondo Player Raises Bribe Allegation Before CM Says Officer Demanded Rs 1.5 Lakh Administration Clarifies Case

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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युवा संवाद कार्यक्रमात एका शाळकरी तायक्वांदो खेळाडू मुलीने आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्याकडे सुमारे दीड लाख रुपयांच्या आर्थिक मदतीची मागणी केली होती. या प्रकरणानंतर एका सरकारी अधिकाऱ्याने मुलीकडे लाच मागितल्याचा दावा काही राजकीय घटकांकडून करण्यात आला. मात्र, प्रशासनाने या दाव्याचे खंडन करत प्रकरणाची वस्तुस्थिती स्पष्ट केली आहे.

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