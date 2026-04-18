Supreme Court : ४२ वर्षांनंतर ताजमहल केस नंबर १३३८१ संपली! १९८४ दाखल झालेल्या या याचिकेत नेमकं काय होतं? खरं कारण माहिती आहे का?

आग्रा : जगातील सातव्या आश्चर्यांपैकी एक असलेला ताजमहल ४२ वर्षांच्या दीर्घ न्यायालयीन लढाईनंतर एका महत्त्वाच्या वळणावर आला आहे. १९८४ मध्ये दाखल झालेली सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका क्रमांक १३३८१ आता न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे. मात्र याचा अर्थ पर्यावरण संरक्षणात मागे हटणे अजिबात नाही, तर प्रकरणाला अधिक व्यवस्थित आणि प्रभावी स्वरूप देण्याचा हा न्यायालयीन निर्णय आहे..शाहजहाँने आपल्या प्रिय मुमताज महालसाठी १६३१ ते १६५३ या काळात उभारलेल्या या संगमरवरी प्रेमकथेचे जागतिक वारसा स्मारक म्हणून १९८३ मध्ये युनेस्कोने मान्यता दिली. पण बदलत्या हवामान, औद्योगिक धूर आणि वाहतुकीच्या वाढत्या ओझ्यामुळे ताजमहालाच्या पांढऱ्या संगमरवरावर पिवळे-काळे डाग पडू लागले होते. आग्रा आणि आसपासच्या विटभट्ट्या, मथुरा रिफायनरी आणि वाहनांचा धूर यामुळे हे नुकसान होत असल्याचे पर्यावरण कार्यकर्ते एम. सी. मेहता यांनी १९८४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्यांच्या याचिकेत केवळ ताजमहालाचे संरक्षण नव्हते, तर वारसा जतन, औद्योगिक नियमन, शहरी प्रशासन आणि पर्यावरण-संतुलन या व्यापक घटनात्मक मुद्द्यांचा समावेश होता..'प्रदूषण करणाराच भरपाई देईलया याचिकेदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने 'प्रदूषण करणाराच भरपाई देईल' आणि 'खबरदारीचे तत्त्व' यांसारख्या महत्त्वाच्या पर्यावरणीय तत्त्वांना बळकटी दिली. अनेक वर्षे चाललेल्या सुनावणीत १५० हून अधिक अंतरिम अर्ज दाखल झाले. आता न्यायालयाने हे सर्व अर्ज चार वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये विभागण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे प्रकरण अधिक सुस्पष्ट आणि प्रशासकीयदृष्ट्या सोपे होणार आहे..पहिली श्रेणी म्हणजे 'दृष्टीकोन दस्तऐवज', दीर्घकालीन विकास आणि संवर्धन योजना. दुसरी श्रेणी 'हरित आच्छादन आणि वृक्ष संवर्धन', झाडे आणि हिरवळीशी संबंधित मुद्दे. तिसरी 'उद्योगांचे नियमन', औद्योगिक क्रियाकलापांवर नियंत्रण. आणि चौथी 'जलस्रोत आणि सांडपाणी व्यवस्थापन', नद्या व नाल्यांचे संरक्षण. या चार श्रेणींमध्ये नवीन नावाने सुनावणी होणार असून, जुने आदेश कायम राहतील. वकिलांना १५ मेपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. संबंधित अर्ज आहेत की नाही, याची माहिती द्यावी लागणार आहे. मुदतीत माहिती न दिल्यास अर्ज आपोआप निष्प्रभ होतील..वारसा प्रदूषणाच्या कचाट्यातताजमहाल केवळ एक इमारत नाही, तर भारतीय संस्कृतीचा अमर प्रेम-प्रतीक आहे. 'ताजमहल' या नावाने अनेक कवी, गायक आणि चित्रकारांनी त्याचे गान गायले आहे. 'बागे ताजमहल'मधील प्रेमकथा आजही लोकगीतांमध्ये आणि फिल्मी गाण्यांमध्ये जिवंत आहे. मात्र हा वारसा प्रदूषणाच्या कचाट्यात सापडला होता. एम. सी. मेहता यांच्या प्रयत्नांमुळे न्यायालयाने अनेकदा कठोर आदेश दिले. विटभट्ट्या बंद करण्यापासून ते रिफायनरीच्या उत्सर्जनावर नियंत्रणापर्यंत अनेक पावले उचलली गेली..पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारी कायमसर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एकाच याचिकेत इतके विविध मुद्दे एकत्र ठेवणे कठीण झाले होते. त्यामुळे प्रकरण बंद करणे हा निर्णय न्यायालयीन देखरेखीला अधिक प्रभावी बनवण्यासाठी आवश्यक होता. तरीही पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारी कायम राहील. आता चार स्वतंत्र श्रेणींमध्ये सुनावणी होईल आणि प्रत्येक मुद्द्यावर अधिक खोलवर विचार होईल.