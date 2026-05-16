Taj Mahal Scam: ताजमहाल पाहण्याचा प्लॅन आहे? बनावट तिकीट वेबसाईटमुळे हजारो रुपये गमावू शकता; सरकारची अ‍ॅडव्हायझरी जारी

Government Issues Alert Over Fake Taj Mahal Ticket Website: ताजमहाल पाहण्यासाठी ऑनलाईन तिकीट बुक करणाऱ्या पर्यटकांना बनावट वेबसाईटद्वारे फसवले जात असल्याचा इशारा सरकारने दिला आहे.
ताज महाल पाहण्यासाठी जाणाऱ्या देश-विदेशी पर्यटकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि सावधगिरीची बातमी समोर आली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या 'इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर' (I4C) ने आपल्या 'सायबर दोस्त' (CyberDost) या उपक्रमाद्वारे एक तातडीची अ‍ॅडव्हायझरी (Advisory) जारी केली असून, ताज महालाचे तिकीट बुक करणाऱ्या बनावट वेबसाईटबद्दल देशवासियांना सतर्क केले आहे.

