ताज महाल पाहण्यासाठी जाणाऱ्या देश-विदेशी पर्यटकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि सावधगिरीची बातमी समोर आली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या 'इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर' (I4C) ने आपल्या 'सायबर दोस्त' (CyberDost) या उपक्रमाद्वारे एक तातडीची अॅडव्हायझरी (Advisory) जारी केली असून, ताज महालाचे तिकीट बुक करणाऱ्या बनावट वेबसाईटबद्दल देशवासियांना सतर्क केले आहे..समोर आलेल्या माहितीनुसार, उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये पर्यटकांची होणारी गर्दी लक्षात घेऊन सायबर भामट्यांनी पर्यटकांना गंडा घालण्यासाठी थेट अधिकृत वेबसाईटसारखीच दिसणारी एक हुबेहूब बनावट वेबसाईट तयार केली आहे.'या' बनावट वेबसाईटपासून दूर राहा!सायबर दोस्तने आपल्या अधिकृत 'एक्स' (ट्विटर) अकाऊंटवरून दिलेल्या माहितीनुसार इंटरनेटवर सध्या "ticketstajmahal.com" या नावाचे एक पोर्टल चालवले जात आहे, जे पूर्णपणे बनावट आहे.ही वेबसाईट हुबेहूब सरकारी किंवा अधिकृत तिकीट बुकिंग प्लॅटफॉर्मसारखी डिझाईन करण्यात आली आहे, ज्यामुळे सर्वसामान्य पर्यटकांना ती खरी आहे की खोटी, हे ओळखणे कठीण होत आहे..'फास्ट बुकिंग' आणि डिस्काउंटच्या आमिषाला बळी पडू नकाप्रशासनाने पर्यटकांना आवाहन केले आहे की, कोणत्याही वेबसाईटवरून तिकीट बुक करताना त्याचा URL (वेबसाईटचा पत्ता) नीट तपासून पाहावा."झटपट बुकिंग" (Fast Booking) किंवा तिकिटांवर मोठी सवलत (Discount) देणाऱ्या संशयास्पद लिंक्सवर अजिबात विश्वास ठेवू नका. अशा बनावट वेबसाईट्सवर तुमच्या बँकेचे तपशील, क्रेडिट/डेबिट कार्डची माहिती किंवा वैयक्तिक कागदपत्रे अपलोड केल्यास तुमचे बँक खाते रिकामे होऊ शकते, तसेच तुमच्या वैयक्तिक डेटाची (Data Theft) चोरी होऊ शकते..अधिकृत प्लॅटफॉर्मचाच वापर कराताज महाल आणि देशातील इतर ऐतिहासिक वास्तूंचे तिकीट बुक करण्यासाठी केवळ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) च्या अधिकृत संकेतस्थळाचा किंवा सरकारने मान्यता दिलेल्या अधिकृत अॅप्सचाच वापर करावा, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.फसवणूक झाल्यास काय करावे?जर तुम्ही किंवा तुमच्या ओळखीतील कोणी अशा सायबर फसवणुकीचा बळी ठरले असल्यास, घाबरून न जाता खालील पावले तातडीने उचलावीत:हेल्पलाईन नंबर: राष्ट्रीय सायबर गुन्हे हेल्पलाईन क्रमांक १९३० (1930) वर त्वरित कॉल करून तक्रार नोंदवा.ऑनलाईन पोर्टल: तुम्ही सरकारच्या अधिकृत सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टलवर (cybercrime.gov.in) जाऊनही आपली तक्रार नोंदवू शकता..सोशल मीडियावर नागरिकांचा संतापसायबर दोस्तच्या या इशाऱ्यानंतर 'एक्स'वर नागरिकांनी वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. "जर ही वेबसाईट बनावट आहे हे प्रशासनाला समजले आहे, तर ती तात्काळ ब्लॉक किंवा बंद का केली जात नाही?" असा सवाल अनेक युजर्सनी उपस्थित केला आहे. केवळ जनजागृती करण्यासोबतच अशा फसव्या वेबसाईट्सवर तातडीने कारवाई करून त्या इंटरनेटवरून हटवणे गरजेचे आहे, जेणेकरून आणखी कोणाची फसवणूक होणार नाही, अशी मागणी नागरिकांमधून केली जात आहे.जर तुम्ही किंवा तुमचे कुटुंबीय आग्रा येथील ताज महालाला भेट देण्याचा विचार करत असाल, तर कोणत्याही अनधिकृत वेबसाईटवरून पैसे भरण्यापूर्वी ती खरी असल्याची खात्री नक्की करून घ्या.