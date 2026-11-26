Agra: जगप्रसिद्ध ताजमहाल परिसरात माकडांचा वावर वाढल्याने पर्यटकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जगभरातील पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र असलेल्या या स्मारकाच्या पूर्व, पश्चिम आणि रॉयल गेट परिसरात माकडांचे मोठे कळप फिरत असून, पर्यटकांवर हल्ल्यांच्या घटनाही घडल्या आहेत..प्रवेशद्वारांवर माकडांचे कळपताजमहाल परिसरातील माकडांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. या व्हिडिओंमध्ये मोठ्या संख्येने माकडे स्मारकाच्या परिसरात फिरताना दिसत आहेत. पर्यटकांच्या जवळ जाणे, त्यांच्या वस्तू हिसकावणे आणि अचानक हल्ला करण्याचा धोका यामुळे नागरिकांमध्ये चिंता आहे. भारतीय पर्यटकांबरोबरच परदेशी पर्यटकांनाही माकडांनी लक्ष्य केले आहे..H-1B Visa: IBM चा भारतीय कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का; एक तर अमेरिका सोडा किंवा नोकरी सोडा!.परदेशी पर्यटकांनाही चावासप्टेंबरमध्ये ताजमहाल पाहण्यासाठी आलेल्या दोन पर्यटकांना माकडांनी चावा घेतला होता. यामध्ये ब्राझीलमधील ८३ वर्षीय पर्यटक आणि पश्चिम बंगालमधील एका पर्यटकाचा समावेश होता. दोघांनाही उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल करावे लागले. याआधीही ताजमहाल परिसरात माकडांच्या हल्ल्यांच्या घटना घडल्या आहेत..उपाययोजना असूनही समस्या कायमताजमहाल परिसरातील माकडांची संख्या मोठी असल्याचे सांगितले जाते. माकडांना पकडण्यासाठी किंवा परिसरातून हटवण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात समस्या कायम आहे. या परिसराची देखभाल आणि व्यवस्थापन करणाऱ्या विविध विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याने उपाययोजनांना अपेक्षित यश मिळत नसल्याचे स्थानिक माध्यमांनी दिलेल्या बातम्यांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे..Onion Rate: कांद्याचे भाव घसरले! 9 दिवसांत 1,800 रुपयांची घसरण; लासलगावमध्ये आजचा दर किती?.ताजमहाल हे भारताच्या ऐतिहासिक वारशाचे प्रतीक आणि जगभरातील पर्यटकांचे प्रमुख आकर्षण आहे. अशा ठिकाणी पर्यटकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होणे चिंताजनक मानले जात आहे. माकडांचा वाढता वावर रोखण्यासाठी आणि पर्यटकांना सुरक्षित वातावरण देण्यासाठी प्रशासनाने प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.