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Talathi Recruitment Fraud: बनावट गुणपत्रिकेवर नोकरी, चार तलाठ्यांना दोन वर्षांची शिक्षा, १९ हजार दंड: बनावट गुणपत्रिकेवर नोकरी, चार तलाठ्यांना दोन वर्षांची शिक्षा, १९ हजार दंड

Four Talathis Convicted Over Fake Marksheets: बेळगावीतील तलाठी बनावट गुणपत्रिका प्रकरणात मोठा निर्णय देताना न्यायालयाने बनावट बारावीच्या गुणपत्रिकेच्या आधारे तलाठी पद मिळवणाऱ्या चार जणांना दोषी ठरवले आहे.
Belagavi Recruitment Fraud

Belagavi Recruitment Fraud

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बेळगाव : बारावी उत्तीर्ण झाल्याची बनावट गुणपत्रिका सादर करून बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाची फसवणूक करत तलाठी (ग्राम प्रशासक) पदाची नोकरी मिळविलेल्या चार जणांना द्वितीय जेएमएफसी न्यायालयाने प्रत्येकी दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा आणि प्रत्येकी १९ हजारांचा दंड केला आहे.

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