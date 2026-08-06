Tamil Nadu Budget: मोठी घोषणा! महिलांना विवाहात आठ ग्रॅम सोने, रेशमी साडी; टीव्हीके सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प, विविध योजनांसाठी मोठी तरतूद

चेन्नई : तमिळनाडूचे अर्थमंत्री एन. मेरी विल्सन यांनी बुधवारी विधानसभेत तमिळगा वेत्री कळघम (टीव्हीके) सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांच्या विविध उपक्रमांचे कौतुक केले. ‘टीव्हीके’ने निवडणुकीवेळी दिलेल्या महत्त्वाच्या आश्वासनांपैकी असलेल्या सुवर्ण साहाय्य योजनांसाठी १,३०० कोटी रुपयांहून अधिक निधीची तरतूद सरकारने या अर्थसंकल्पात केली आहे. या योजनेंतर्गत लाभार्थी महिलांना विवाहावेळी आठ ग्रॅम सोने आणि एक रेशमी साडी देण्याची तरतूद केली आहे..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.काही पक्ष आणि व्यक्तींना निविदांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या बेकायदा पैशांना आळा घातल्याचा दावाही विल्सन यांनी केला. राज्याला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी विविध योजना केल्या जात असल्याचे टीव्हीकेकडून सांगण्यात येत आहे. महिलांसाठीच्या ‘सुवर्ण नाणे आणि रेशमी साडी योजनेसाठी’ सरकारने ८१२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले..सरकारी रुग्णालयांत जन्मलेल्या नवजात बालकांसाठी सुवर्ण अंगठी योजनेसाठी ५६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही मुख्यमंत्री विजय यांच्या नेतृत्वाखालील टीव्हीकेची निवडणूक आश्वासनांपैकी एक होती. तसेच ‘वेत्री मडिकणिनी तिट्टम’ योजनेसाठी दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शाळांच्या आधुनिकीकरणासाठी ‘पल्ली निरैवू तिट्टम’ ही योजना जाहीर करत चालू आर्थिक वर्षासाठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. माजी मुख्यमंत्री आणि ज्येष्ठ नेते के. कामराज यांच्या नावाने इयत्ता नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अत्याधुनिक निवासी शासकीय शाळा उभारण्याच्या योजनेसाठी १२५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची घोषणाही विल्सन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना केली. टीव्हीके सरकारने ७१७ मद्यविक्री दुकाने बंद केल्याची घोषणाही करण्यात आली..टीव्हीके सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प ही मोठी निराशा असून, या अर्थसंकल्पाला मी एकूण शून्य गुण देईन.- के. पलानीस्वामी, अण्णा द्रमुक.टीव्हीके सरकारचा अर्थसंकल्प म्हणजे मोठे शून्य. द्रमुक सरकारच्या काळात दरवर्षी शिक्षण विभागासाठी करण्यात आलेली तरतूद कमी करून केवळ ४४ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. टीव्हीके सरकारने आमच्या काळातील कल्याणकारी योजनांना केवळ नवे स्वरूप दिले आहे. ‘द्रविड मॉडेल’ योजनांवर सत्ताधारी पक्षाने फक्त ‘वेत्री’ (विजय) नावाचे स्टिकर लावले आहेत.- उदयनिधी स्टॅलिन, विरोधी पक्षनेते, तमिळनाडू.Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.ठळक तरतुदीवेत्री मडिकणिनी तिट्टम’अंतर्गत महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना मोफत लॅपटॉपहज यात्रेकरूंना दिले जाणारे अनुदान २५ हजार रुपयांवरून ३५ हजार रुपये करणारघरगुती ग्राहकांना २०० युनिट मोफत वीज देण्याची योजना सुरूअकरावीच्या ५.३२ लाख विद्यार्थ्यांना हेल्मेट, पाण्याच्या बाटलीसह सायकल देणार२०३१ पर्यंत पाच लाख युवकांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता कौशल्य प्रशिक्षण देणार१२ लाख महाविद्यालयीन विद्यार्थी आणि एक लाख बेरोजगार युवकांसाठी ‘वेत्री स्किल ट्रेनिंग’ योजना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.