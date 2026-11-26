Chennai: बाळाच्या जन्मावेळी आईसोबत वडिलांनाही कुटुंबासाठी वेळ देता यावा, यासाठी तामिळनाडू सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी विवाहित पुरुष सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी १५ दिवसांची पितृत्व रजा मंजूर केली आहे. ही रजा बाळाच्या जन्माआधी किंवा जन्मानंतर सहा महिन्यांच्या आत घेता येणार आहे..कधी मिळणार रजा?तामिळनाडू सरकारने जारी केलेल्या आदेशानुसार विवाहित पुरुष सरकारी कर्मचाऱ्यांना १५ दिवसांची पितृत्व रजा मिळेल. अपेक्षित प्रसूतीच्या तारखेच्या १५ दिवस आधीपासून किंवा बाळाच्या जन्मानंतर सहा महिन्यांच्या आत ही रजा घेता येईल. त्यामुळे वडिलांना प्रसूतीच्या काळात पत्नीला मदत करता येईल, तसेच नवजात बाळाची काळजी घेण्यासाठीही वेळ देता येईल..Taj Mahal: जगप्रसिद्ध ताजमहाल पाहायला जाताय? सावधान! माकडांचा धुमाकूळ, पर्यटकांवर हल्ले .पुरुष कर्मचाऱ्यांच्या मागणीनंतर निर्णयपुरुष कर्मचाऱ्यांसाठी पितृत्व रजेची स्वतंत्र तरतूद करावी, अशी मागणी सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत होती. या मागण्यांचा विचार करून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. प्रसूतीचा काळ आई आणि बाळ या दोघांसाठीही महत्त्वाचा असतो. या काळात आईला शारीरिक आणि मानसिक आधार देण्याबरोबरच नवजात बाळाची काळजी घेण्यात वडिलांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे..महिलांना आधीपासून ३६५ दिवसांची प्रसूती रजातामिळनाडूमध्ये महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांना यापूर्वीपासून ३६५ दिवसांची प्रसूती रजा दिली जाते. आता पुरुष कर्मचाऱ्यांसाठीही स्वतंत्र पितृत्व रजेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे बाळाच्या जन्मानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात आई-वडिलांना एकत्रितपणे बाळाची काळजी घेणे आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्या सांभाळणे शक्य होणार आहे..Farmer Relief: केशरी रेशनकार्ड धारकांसाठी सरकारने घेतला मोठा निर्णय; ३ महिने मिळणार मोफत धान्य.दरम्यान, पुरुष सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पितृत्व रजेची तरतूद करणारे तामिळनाडू हे पहिले राज्य नाही. ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरळ आणि मध्य प्रदेश यांसारख्या राज्यांमध्येही सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अशा प्रकारच्या रजेची तरतूद आहे. मात्र, तामिळनाडू सरकारने आता आपल्या राज्यातील पुरुष कर्मचाऱ्यांसाठी हा लाभ लागू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.