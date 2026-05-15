Election Fraud: मतदानानंतर उघड झाला मोठा खेळ! ‘या’ राज्याच्या निवडणुकीत अवैध मतदान; १० विदेशी नागरिकांसह चार महिला अटकेत

चेन्नई : तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीदरम्यान फर्जी ओळखपत्रांचा वापर करून अवैध मतदान केल्याच्या आरोपात चेन्नई पोलिसांनी १० विदेशी नागरिकांना ताब्यात घेतले आहे. यात चार महिलांचा समावेश आहे. गुरुवारी अधिकाऱ्यांनी ही माहिती प्रसिद्ध केली..निवडणुकीनंतर हवाईअड्ड्यावर धरपकड२३ एप्रिल रोजी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर देश सोडून जाण्याच्या प्रयत्नात असताना चेन्नई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी या सर्वांना रोखले. त्यानंतर झालेल्या सखोल तपासात धक्कादायक बाबी समोर आल्या. हे विदेशी नागरिक भारतीय नागरिकत्व नसतानाही राज्यातील विविध भागांत राहून मतदानाचा अवैध वापर केल्याचे उघड झाले..तक्रार आणि गुन्हे दाखलइमिग्रेशन विभागाने ग्रेटर चेन्नई पोलिस आयुक्तालयात तक्रार दाखल केल्यानंतर केंद्रीय गुन्हे विभाग आणि स्थानिक पोलिसांनी ७ ते १४ मे या कालावधीत संबंधित गुन्हे दाखल केले. पोलिसांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार, आरोपींनी कथितरित्या फसव्या दस्तऐवजांच्या आधारे मताधिकाराचा गैरव्यवहार केला होता..न्यायालयीन प्रक्रिया सुरूसर्व १० आरोपींना पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले आहे. पोलिस अधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी सखोल चौकशी सुरू केली असून, इतर संशयित व्यक्तींवरही नजर ठेवली जात आहे..हे प्रकरण निवडणुकीतील सुरक्षा यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. विदेशी नागरिकांकडून मतदानाचा गैरव्यवहार होणे हे गंभीर बाब असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. पोलिसांनी या प्रकारची पुनरावृत्ती रोखण्यासाठी कडक उपाययोजना राबवण्याचे आश्वासन दिले आहे.