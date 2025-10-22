Factory Work Rule: आता महिलाही कारखान्यांमधील धोकादायक कामे करू शकणार, 'या' २० कामांना मंजूरी, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

महिलांना समान हक्क देण्यासाठी तामिळनाडू सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने तामिळनाडू कारखाने नियम, १९५० मध्ये सुधारणा केली आहे. ज्यामुळे महिलांना सुमारे २० कामे करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे जी पूर्वी "धोकादायक" मानली जात होती आणि करण्यास मनाई होती. शिवाय रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करू इच्छिणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांकडून लेखी संमती आवश्यक असलेल्या नियमात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे..गेल्या महिन्यात, कामगार कल्याण आणि कौशल्य विकास विभागाने तामिळनाडू कारखाने नियमांमध्ये सुधारणा करणारा मसुदा अधिसूचना जारी केला. ९ सप्टेंबरच्या अधिसूचनेपासून ४५ दिवसांच्या आत यावर कोणतेही आक्षेप सरकारकडे सादर करायचे होते. महिलांसाठी शिफारस केलेल्या धोकादायक व्यवसायांमध्ये इलेक्ट्रोलाइटिक प्रक्रिया, शिसे प्रक्रिया, काच उत्पादन आणि शिशाचे उत्पादन किंवा प्रक्रिया यांचा समावेश आहे. .Jaish-e-Mohammed : पाकिस्तानचा नवा डाव! महिलांसाठी 'जिहादी कोर्स'ची ऑनलाईन सुरुवात; प्रवेश फी फक्त 156 रुपये, कोर्समध्ये काय शिकवले जाणार?.गर्भवती महिलांना या व्यवसायांमध्ये काम करण्यास मनाई करण्यासाठी सरकार नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा मानस आहे. धोकादायक वायू आणि पेट्रोलियम निर्मिती, कच्च्या चामड्यांचे ब्लास्टिंग, टॅनिंग आणि रंगवणे, ग्रेफाइट पावडरिंग, शिशाच्या साहित्याचा वापर करून प्रिंटिंग प्रेस आणि टाइप फाउंड्री, काजू प्रक्रिया, रंगवणे, स्टेन्सिलिंग आणि कॉयर आणि फायबर कारखान्यांमध्ये चटई, गालिचे आणि कार्पेटचे रंगकाम आणि मातीकाम यांचा समावेश आहे. ज्यामध्ये महिला आता काम करू शकतात. .तामिळनाडूमधील महिला आधीच समुद्री शैवाल काढणी आणि मासेमारी यासारखी अनेक धोकादायक कामे करत असताना, आता त्यांना उच्च आवाज आणि उच्च कंपन असलेल्या वातावरणात काम करण्याची परवानगी दिली जात आहे. याचा अर्थ भविष्यात त्यांना विषारी वायू, पेट्रोलियम आणि रसायनांसह काम करावे लागेल. याचे काही तोटे देखील आहेत. ज्यामध्ये समुद्री शैवाल काढणीमुळे दुखापत होण्याचा धोका, मासेमारीमुळे रोगाचा धोका आणि धोकादायक पदार्थ असलेल्या कारखान्यांमध्ये काम करण्याशी संबंधित आरोग्य समस्यांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.