देश

Factory Work Rule: आता महिलाही कारखान्यांमधील धोकादायक कामे करू शकणार, 'या' २० कामांना मंजूरी, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

Women In Hazardous Factory Work: आता महिला कारखान्यांमध्ये धोकादायक कामे करताना दिसणार आहेत. राज्य सरकार एक मोठा निर्णय घेतला आहे. महिलांना समान हक्क देण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.
Women In Hazardous Factory Work

Women In Hazardous Factory Work

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

महिलांना समान हक्क देण्यासाठी तामिळनाडू सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने तामिळनाडू कारखाने नियम, १९५० मध्ये सुधारणा केली आहे. ज्यामुळे महिलांना सुमारे २० कामे करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे जी पूर्वी "धोकादायक" मानली जात होती आणि करण्यास मनाई होती. शिवाय रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करू इच्छिणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांकडून लेखी संमती आवश्यक असलेल्या नियमात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे.

Loading content, please wait...
Tamil Nadu
workers
worker
Woman

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com