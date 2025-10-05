Toxic Cough Syrup: दोन राज्यांत दूषित ‘कफ सिरप’वर बंदी; नऊ बालकांच्या मृत्यूप्रकरणी तमिळनाडू, मध्य प्रदेशात कारवाई

नवी दिल्ली : राजस्थान, मध्य प्रदेशात दूषित ‘कफ सिरप’मुळे बालमृत्यू झाल्याच्या वृत्तानंतर तमिळनाडू आणि मध्य प्रदेश सरकारने या ‘कोल्ड्रिफ कफ सिरप’च्या विक्रीवर बंदी घातली आहे. हे औषध बाजारातून हटविण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत..मध्य प्रदेश, राजस्थानात ११ मुलांच्या मृत्यूचा या ‘सिरप’शी संबंध असल्याचा संशय आल्याने ही कारवाई करण्यात आली. मध्य प्रदेशात मृतांची संख्या ९ वर पोचली आहे. माध्यमांच्या वृत्तानुसार राजस्थानमध्ये दोन बालकांचा मृत्यू झाल्याचे म्हटले..या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संघटनेने (सीडीएससीओ) सहा राज्यांतील ‘कफ सिरप’ नमुने अन् प्रतिजैविकांसह (अँटीबायोटिक्स) १९ औषधांच्या उत्पादन प्रकल्पांची कसून तपासणी सुरू केल्याचे आरोग्य मंत्रालयाने सांगितले..‘सीडीएससीओ’ने तपासलेल्या सहा आणि मध्य प्रदेश अन्न आणि औषध प्रशासनाने (एमपीएफडीए) तपासलेल्या तीन औषधांच्या नमुन्यांमध्ये ‘डायथिलीन ग्लायकोल’ (डीईजी) आणि ‘इथिलीन ग्लायकोल’ (ईजी) दूषित घटक आढळले. त्यामुळे मूत्रपिंडाला गंभीर इजा होते. ३ ऑक्टोबरपासून ही तपासणी सुरू आहे..अन्य उत्पादनांवरही बंदीभोपाळ : ७ सप्टेंबरपासून छिंदवाडा जिल्ह्यात संशयास्पद किडनी संसर्गामुळे नऊ मुलांचा मृत्यू झाल्यानंतर मध्य प्रदेश सरकारने ‘कोल्ड्रिफ सिरप’ विक्रीवर बंदी घातली. संपूर्ण मध्य प्रदेशात ही बंदी घालण्यात आली. अधिकाऱ्यांच्या मते, ७ सप्टेंबरपासून संशयास्पद किडनी निकामी झाल्यामुळे नऊ मुलांचा मृत्यू झाला. सध्या छिंदवाडा, नागपूर येथील आठ मुलांसह १३ मुलांवर उपचार सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.