Toxic Cough Syrup: दोन राज्यांत दूषित ‘कफ सिरप’वर बंदी; नऊ बालकांच्या मृत्यूप्रकरणी तमिळनाडू, मध्य प्रदेशात कारवाई

Health Alert: राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात दूषित ‘कोल्ड्रिफ कफ सिरप’मुळे ११ मुलांचा मृत्यू झाल्याच्या वृत्तानंतर तमिळनाडू आणि मध्य प्रदेश सरकारने या औषधावर बंदी घातली आहे. केंद्रीय औषध नियंत्रण संघटना (सीडीएससीओ) सहा राज्यांतील १९ औषध उत्पादक प्रकल्पांची तपासणी करत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली : राजस्थान, मध्य प्रदेशात दूषित ‘कफ सिरप’मुळे बालमृत्यू झाल्याच्या वृत्तानंतर तमिळनाडू आणि मध्य प्रदेश सरकारने या ‘कोल्ड्रिफ कफ सिरप’च्या विक्रीवर बंदी घातली आहे. हे औषध बाजारातून हटविण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.

