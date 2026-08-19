पोलिसांच्या मारहाणीत ५५ वर्षीय पुजाऱ्याचा मृत्यू, कुटुंबियांचे गंभीर आरोप, न्यायालयाकडून चौकशीचे आदेश, नेमकं काय घडलं?

Madurai Priest Death: तामिळनाडूच्या मदुराईमध्ये ५५ वर्षीय पुजाऱ्याच्या मृत्यूने खळबळ उडाली आहे. पार्किंगवरून झालेल्या वादानंतर पोलिसांनी केलेल्या मारहाणीतच आपल्या पतीचा मृत्यू झाल्याचा गंभीर आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. या प्रकरणी कुटुंबीयांनी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयीन चौकशी आणि शवविच्छेदन करण्याचे आदेश देण्यात आले. .मीडिया रिपोर्टनुसार, परमशिवम असं मृत पुजाऱ्याचं नाव आहे. १७ जुलैच्या रात्री गाडी पार्क करण्यावरून त्यांचा शेजारी मुथैया आणि मालती यांच्याशी वाद झाला होता. या वादानंतर दोन्ही बाजूंनी एकमेकांविरोधात तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार पोलिसांनी २३ जुलै रोजी दोन्ही पक्षांविरोधात गुन्हे दाखल केले होते..Jalgoan News: २५ वर्षीय विवाहितेचा प्रसूतीनंतर मृत्यू, पिंपळनेरमध्ये नातेवाईकांचे आंदोलन, डॉक्टरांवर गंभीर आरोप.मात्र, या कारवाईबाबत परमशिवम यांनी पोलिसांना विचारणा केली असता चिंतामणी पोलीस ठाण्यातील काही कर्मचाऱ्यांनी त्यांना मारहाण केल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी परमशिवम यांना डोके दुखू लागलं आणि उलट्याही होऊ लागल्या. सुरुवातीला त्यांनी जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचार घेतले..५ ऑगस्टला त्यांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांना मदुराईच्या राजाजी शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. त्यावेळी घरात पडल्यामुळे डोक्याला दुखापत झाल्याचं त्यांनी डॉक्टरांना सांगितलं होतं. मात्र, पोलिसांनी धमकावल्यामुळे त्यांनी मारहाणीची माहिती दिली नसल्याचा दावा कुटुंबीयांनी केला आहे..दरम्यान, परमशिवम यांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाली नाही. तपासणीत त्यांच्या मेंदूत रक्तस्राव झाल्याचं समोर आलं. ११ ऑगस्टला त्यांना पुढील उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयात हलवण्यात आलं. मात्र, उपचार सुरू असतानाच १५ ऑगस्टला त्यांचा मृत्यू झाला. पतीला पोलिसांनी मारहाण केली आणि त्याच दुखापतीमुळे त्यांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप पत्नी अय्याम्मल यांनी केला आहे. पोलिसांकडून पतीच्या मृत्यूचं कारण घरात पडल्यामुळे झालेली दुखापत असल्याचं सांगितलं जात असल्याचाही त्यांचा आरोप आहे..Akola Crime News: डोक्यावरच्या जीवघेण्या हल्ल्याची अखेर मृत्यूत परिणती; उपचारादरम्यान जखमीचा मृत्यू; शवविच्छेदन अहवालानंतर आरोपीवर खुनाचे कलम वाढविले.कुटुंबीयांनी चिंतामणी पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक भास्करन, उपनिरीक्षक जयकुमार, हेड कॉन्स्टेबल आनंद, कॉन्स्टेबल अब्दुल मोहम्मद यांच्यासह इतर पोलिसांविरोधात चौकशीची मागणी केली आहे. कुटुंबीयांच्या याचिकेनंतर मदुराई जिल्हा पाचव्या दंडाधिकारी लक्ष्मीप्रिया यांनी राजाजी रुग्णालयातील शवागारात परमशिवम यांच्या मृतदेहाची पाहणी केली. कुटुंबीयांचीही चौकशी करण्यात आली असून, त्यांच्या देखरेखीखाली शवविच्छेदन करण्याचे आदेश देण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.