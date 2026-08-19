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पोलिसांच्या मारहाणीत ५५ वर्षीय पुजाऱ्याचा मृत्यू, कुटुंबियांचे गंभीर आरोप, न्यायालयाकडून चौकशीचे आदेश, नेमकं काय घडलं?

Priest Death Latest News : या प्रकरणी कुटुंबीयांनी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयीन चौकशी आणि शवविच्छेदन करण्याचे आदेश देण्यात आले.
Madurai Priest Death

Priest Death Latest News

ESAKAL

Shubham Banubakode
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Madurai Priest Death: तामिळनाडूच्या मदुराईमध्ये ५५ वर्षीय पुजाऱ्याच्या मृत्यूने खळबळ उडाली आहे. पार्किंगवरून झालेल्या वादानंतर पोलिसांनी केलेल्या मारहाणीतच आपल्या पतीचा मृत्यू झाल्याचा गंभीर आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. या प्रकरणी कुटुंबीयांनी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयीन चौकशी आणि शवविच्छेदन करण्याचे आदेश देण्यात आले.

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