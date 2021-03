कमल हसन यांच्या गाडीवर युवकाचा अयशस्वी हल्ला; कार्यकर्त्यांनी केली मारहाण

चेन्नई : तमीळनाडूमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत अभिनेते कमल हसन कोयंबतूर दक्षिण (coimbatore south) या मतदार संघातून विधानसभा लढणार आहेत. हसन यांनी शुक्रवारी आपला पक्ष मक्कम निधी मय्यमच्या उमेदवारांची दुसरी यादी जाहीर केली. तमीळनाडूमध्ये 6 एप्रिलपासून निवडणुका होणार आहेत. यादृष्टीने कमल हसन यांनी तयारी चालवली आहे. मात्र, अभिनेता कमल हसन यांच्या गाडीवर काल रविवारी एका युवकाने हल्ला केल्याची घटना घडली आहे. कमल हसन कांचीपुरममध्ये निवडणूक प्रचार केल्यानंतर परत चेन्नईमधील हॉटेलमध्ये निघाले होते, तेंव्हा ही घटना घडली आहे. मात्र, हा हल्ला करणारा व्यक्ती कमल हसन यांचाच फॅन असल्याचं सांगितलं जात आहे.

Tamil Nadu: Makkal Needhi Maiam chief Kamal Haasan's car allegedly attacked by a man yesterday, while he was returning to Chennai after poll campaigning. He wasn't injured in the incident. The man was reportedly thrashed by MNM cadres & people, before being handed over to Police. pic.twitter.com/Mdhic10SVH

— ANI (@ANI) March 15, 2021