Accident News: भीषण अपघात! महामार्गावर दोन बसची समोरासमोर टक्कर; तिघांचा मृत्यू, अनेक जखमी

तामिळनाडूच्या मदुराई जिल्ह्यात एक भीषण रस्ता अपघात झाला. कोट्टमपट्टीजवळ राष्ट्रीय महामार्गावर दोन सर्व बसची टक्कर झाल्याने तीन प्रवाशांचा मृत्यू झाला आणि १५ जण गंभीर जखमी झाले. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात घबराट आणि दहशत पसरली. मिळालेल्या माहितीनुसार, कोट्टमपट्टी जवळ पल्लापट्टी महामार्गावर हा अपघात झाला. .रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या एका ओम्नी बसला मागून वेगाने येणाऱ्या दुसऱ्या ओम्नी बसने धडक दिली. धडक इतकी जोरदार होती की बस रस्त्याच्या कडेला असलेल्या विजेच्या खांबाला धडकली. अपघाताच्या वेळी बसमध्ये अनेक प्रवासी होते. या दुर्दैवी अपघातात कनका रणजीतम (६५), सुदर्शन (२३) आणि एका महिला प्रवाशाचा जागीच मृत्यू झाला. जखमी झालेल्या पंधरा प्रवाशांना तातडीने मेलूर आणि मदुराई येथील सरकारी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. .Fire News: फर्निचर दुकानाला भीषण आग; पाच जणांचा मृत्यू, मृतांमध्ये एकाच कुटुंबातील लोकांचा समावेश .जखमींपैकी अनेकांची प्रकृती गंभीर असल्याचे वृत्त आहे. घटनेची माहिती मिळताच, मेलूरचे डीएसपी शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील पोलीस पथक घटनास्थळी पोहोचले. पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवले आहेत. तपास सुरू केला आहे. अपघाताचे कारण शोधण्यासाठी प्रत्यक्षदर्शींची चौकशी केली जात आहे. या अपघातामुळे रस्ते सुरक्षेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत..सामाजिक कार्यकर्ते पा. स्टॅलिन यांनी निदर्शनास आणून दिले की मदुराई-त्रिची राष्ट्रीय महामार्गावर, विशेषतः मेलूर आणि कोट्टमपट्टी दरम्यान, रस्ते अपघात वारंवार घडत आहेत. त्यांनी महामार्ग विभागाला रस्ता सुधारण्याची आणि सुरक्षा उपाययोजना वाढवण्याची विनंती केली. सामाजिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की अपघात रोखण्यासाठी रस्त्यांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे तसेच लोकांना वाहतूक नियमांचे पालन करण्याबाबत जागरूक करणे खूप महत्वाचे आहे, जेणेकरून भविष्यात अशा दुःखद घटना टाळता येतील.