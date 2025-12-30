देश

Insurance Fraud Case : धक्कादायक प्रकार! 3 कोटींच्या विम्यासाठी मुलांनीच रचला वडिलांच्या हत्येचा कट; रात्री झोपेत असताना साप अंगावर सोडून...

Shocking Insurance Fraud Using Snake Bite : विम्याच्या ३ कोटी रुपयांसाठी मुलांनी वडिलांचा सापाच्या चाव्याने खून केल्याचा धक्कादायक प्रकार तामिळनाडूतील थिरुवल्लूरमध्ये उघडकीस आला.
बाळकृष्ण मधाळे
थिरुवल्लूर : तामिळनाडूच्या थिरुवल्लूर जिल्ह्यात एक धक्कादायक आणि संतापजनक प्रकार समोर आला असून, तब्बल ३ कोटी रुपयांच्या विम्याची (Insurance Fraud Case) रक्कम मिळवण्यासाठी मुलांनीच वडिलांच्या अंगावर साप सोडून त्यांचा खून केल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी मृताच्या दोन मुलांसह एकूण सहा जणांना अटक केली आहे.

