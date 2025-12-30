Insurance Fraud Case : धक्कादायक प्रकार! 3 कोटींच्या विम्यासाठी मुलांनीच रचला वडिलांच्या हत्येचा कट; रात्री झोपेत असताना साप अंगावर सोडून...

थिरुवल्लूर : तामिळनाडूच्या थिरुवल्लूर जिल्ह्यात एक धक्कादायक आणि संतापजनक प्रकार समोर आला असून, तब्बल ३ कोटी रुपयांच्या विम्याची (Insurance Fraud Case) रक्कम मिळवण्यासाठी मुलांनीच वडिलांच्या अंगावर साप सोडून त्यांचा खून केल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी मृताच्या दोन मुलांसह एकूण सहा जणांना अटक केली आहे..ही घटना २२ ऑक्टोबर रोजी थिरुवल्लूरजवळील पोथट्टुरपेट्टई गावात घडली. गणेश (वय ५६) असे मृत व्यक्तीचे नाव असून, ते एका सरकारी संस्थेत प्रयोगशाळा सहाय्यक म्हणून कार्यरत होते. झोपेत असताना त्यांच्या मानेजवळ सापाने चावा घेतल्याने त्यांचा मृत्यू झाल्याचे प्रथमदर्शनी सांगण्यात आले होते आणि हा मृत्यू अपघाती असल्याचे मानले जात होते..'मासिक पाळीच्या काळातही करायचा लैंगिक अत्याचार, घरात नग्न फिरायचा अन् महिलांकडं अश्लील...'; HR मॅनेजरची पतीविरोधात तक्रार.मात्र, विमा कंपन्यांनी संशय व्यक्त करत तक्रार दाखल केल्यानंतर प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले. तपासात समोर आले की गणेश यांनी एकूण ११ विमा पॉलिसी घेतल्या होत्या, ज्यांचे एकत्रित विमा कव्हर सुमारे ३ कोटी रुपये इतके होते. विशेष म्हणजे मृत्यूच्या काही आठवड्यांपूर्वी गणेश यांचा एक अपघातही झाला होता, त्यामुळे पोलिसांचा संशय अधिक बळावला..पोलिसांनी कॉल डिटेल रेकॉर्ड, तांत्रिक पुरावे आणि इतर माहितीचा सखोल तपास केला. त्यानंतर हा मृत्यू अपघात नसून पूर्वनियोजित खून असल्याचे निष्पन्न झाले. आरोपींनी सापाच्या चाव्यामुळे मृत्यू झाल्याचे भासवून हा गुन्हा अपघात म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न केल्याचे तपासात स्पष्ट झाले..सतत चौकशी आणि ठोस तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे पोलिसांनी आतापर्यंत सहा जणांना अटक केली आहे. यामध्ये मृताची दोन मुले तसेच गुन्ह्यासाठी साप पुरवणारे आणि कटात सहभागी असलेले इतर आरोपींचा समावेश आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.