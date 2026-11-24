तमिळनाडूमध्ये जिल्हाधिकाऱ्याच्या कथित लैंगिक छळाच्या प्रकरणावरून राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मद्रास उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांच्या नेतृत्वाखालील टीव्हीके (TVK) सरकारला मंगळवारी कडक शब्दांत फटकारले. तक्रार दाखल होऊन अनेक महिने उलटले तरी संबंधित आमदाराविरोधात प्रभावी कारवाई का करण्यात आली नाही, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .हे प्रकरण सत्ताधारी टीव्हीके पक्षाचे आमदार सी. अरुल विग्नेश यांच्याशी संबंधित आहे. त्यांच्यावर कल्लाकुरिचीच्या जिल्हाधिकारी जे.ई. पद्माजा यांना अश्लील मॅसेज पाठवल्याचा आणि त्यांच्याशी अयोग्य वर्तन केल्याचा आरोप आहे. या कथित प्रकारामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा आणि महिला अधिकाऱ्यांच्या सन्मानाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे..या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती लक्ष्मीनारायणन यांनी राज्य सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तक्रार दाखल झाल्यानंतरही प्रशासनाकडून ठोस पावले का उचलण्यात आली नाहीत? सरकार या प्रकरणात कोणाला तरी वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे का? असे सवाल न्यायालयाने उपस्थित केले. अनेक महिने उलटूनही कारवाई न झाल्याने सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..Tamil Nadu Budget: मोठी घोषणा! महिलांना विवाहात आठ ग्रॅम सोने, रेशमी साडी; टीव्हीके सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प, विविध योजनांसाठी मोठी तरतूद.दरम्यान, या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी यासाठी न्यायालयाने राज्य सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. या कथित लैंगिक छळ प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचे आदेश न्यायमूर्तींनी दिले..सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारावर गंभीर आरोप झाल्याने या प्रकरणाकडे राजकीय वर्तुळाचेही लक्ष लागले आहे. आता चौकशी समितीच्या माध्यमातून नेमकी काय माहिती समोर येते आणि सरकार पुढील कोणती कारवाई करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.