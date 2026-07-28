Tatkal Ticket New Rules : 1 ऑगस्टपासून तत्काळ तिकीट बुकिंगच्या नियमांत मोठा बदल; रेल्वे स्थानकांवर लागू होणार नवी टोकन प्रणाली

Tatkal Ticket Booking Rules : भारतीय रेल्वेने तत्काळ (Tatkal) तिकीट बुकिंग करणाऱ्या प्रवाशांसाठी 1 ऑगस्टपासून महत्त्वाचा बदल लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेल्वे आरक्षण (Reservation) काउंटरवरून तत्काळ तिकीट बुक करणाऱ्या प्रवाशांसाठी आता नवी टोकन प्रणाली (Token System) लागू करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे आरक्षण काउंटरवरील गर्दी कमी होण्यास आणि तिकीट बुकिंगची प्रक्रिया अधिक सुलभ होण्यास मदत होणार आहे..तत्काळ तिकिटासाठी आधी मिळणार टोकननव्या व्यवस्थेनुसार, तत्काळ तिकीट बुक करण्यासाठी आलेल्या प्रवाशांना सर्वप्रथम एक टोकन दिले जाईल. त्यानंतर त्या टोकनवरील क्रमांकानुसार संबंधित प्रवाशाला तिकीट बुक करण्याची संधी मिळेल. त्यामुळे काउंटरवर होणारी धक्काबुक्की, गोंधळ आणि लांबच लांब रांगा कमी होण्याची अपेक्षा रेल्वेला आहे..प्रवाशांना काय होणार फायदा?या नव्या टोकन प्रणालीमुळे प्रवाशांना वारंवार आरक्षण काउंटरवर जावे लागणार नाही. टोकन मिळाल्यानंतर ते आपला क्रमांक येईपर्यंत आरामात प्रतीक्षा करू शकतील. त्यामुळे काउंटरवरील गर्दी कमी होईल आणि तिकीट बुकिंगची प्रक्रिया अधिक वेगवान व सोयीची होईल..यापूर्वी काय होती पद्धत?याआधी प्रवाशांना प्रथम टोकन घेण्यासाठी स्वतंत्र काउंटरवर जावे लागत होते. त्यानंतर पुन्हा तिकीट बुक करण्यासाठी वेगळ्या रांगेत उभे राहावे लागायचे. म्हणजेच, प्रवाशांना दोन वेळा काउंटरवर जावे लागत होते. नव्या प्रणालीमुळे ही गैरसोय मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे..Karjat Lonavala railway block : कर्जत-लोणावळा घाटातील तिसऱ्या रेल्वे मार्गाचे काम वेगात; २५ ते २८ जुलैदरम्यान अनेक एक्स्प्रेस रद्द.तिकीट बुकिंगसाठी ही कागदपत्रे सोबत ठेवातत्काळ तिकीट बुक करण्यासाठी रेल्वे आरक्षण काउंटरवर जाताना आधार कार्ड किंवा अन्य कोणतेही वैध फोटो ओळखपत्र सोबत ठेवणे आवश्यक आहे. तसेच, प्रवाशांची नावे, वय आणि प्रवासाशी संबंधित सर्व माहिती आधीच तयार ठेवल्यास तिकीट बुकिंगची प्रक्रिया अधिक जलद पूर्ण होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.