Tea Cultivation: पडीक जमिनीवर फुलली चहाची शेती! महिलांना मिळाला हक्काचा रोजगार, प्रतिमहिना १० हजारांची कमाई

उत्तराखंडमधील पर्वतीय भागांसमोर सध्या रोजगाराचा अभाव आणि त्यामुळे होणारे गावांमधील पलायन (Migration) हे दोन मोठे कळीचे मुद्दे आहेत. मात्र, रुद्रप्रयाग जिल्ह्यातील जखोली ब्लॉक अंतर्गत येणाऱ्या अनेक गावांनी या समस्येवर चहाच्या शेतीचा (Tea Cultivation) एक अद्भूत आणि यशस्वी मार्ग शोधून काढला आहे. ज्या जमिनीवर कधी गवतही उगवत नव्हते आणि ज्या जमिनी वर्षानुवर्षे पडीक पडल्या होत्या, तिथे आज चहाच्या बागांची सुंदर हिरवळ पाहायला मिळत आहे. 'उत्तराखंड चहा विकास बोर्डाच्या' विशेष पुढाकारामुळे तयार झालेले हे चहाचे मळे केवळ महिलांना सन्मानजनक रोजगारच मिळवून देत नाहीत, तर पलायनाच्या छायेत वावरणाऱ्या गावांमध्ये विकासाची एक नवी पहाट घेऊन आले आहेत..७० हेक्टरवर चहाचे मळे; ३५० महिलांना मिळाला रोजगारचहा विकास बोर्डाचे पर्यवेक्षक कुशाल सिंह रावत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बोर्डाने जखोली ब्लॉक मधील ललूड़ी, पूजारगांव, कंपनियां, पोंठी, चौरा आणि लौंगा या गावांमध्ये मिळून सुमारे ७० हेक्टर एवढ्या विस्तीर्ण भूमीवर चहाच्या बागा (Tea Gardens) यशस्वीरीत्या विकसित केले आहेत.रोजगार निर्मिती: या चहाच्या बागांमुळे परिसरातील सुमारे ३५० स्थानिक महिलांना थेट रोजगार मिळाला आहे.बंपर उत्पादन: सध्या या बागांमधून वार्षिक जवळपास सात हजार (७,०००) किलोग्राम उच्च दर्जाच्या चहापत्तीचे उत्पादन घेतले जात आहे.."घरच्या पाशीच काम अन् आर्थिक स्थैर्य" — महिलांच्या चेहऱ्यावर आनंदकंपनियां गावातील संतोषी देवी यांनी आपला आनंद व्यक्त करताना सांगितले की, "पूर्वी आमचे शेत पूर्णपणे रिकामे आणि पडीक पडलेले असायचे. परंतु आता याच शेतांमुळे आमच्या कुटुंबाचे उत्पन्न वाढले आहे."दुसरीकडे, गुड्डी देवी यांनी सांगितले की, गावातच रोजगार उपलब्ध झाल्यामुळे महिलांना घरापासून लांब जाण्याची गरज उरलेली नाही. चहाच्या बागेत काम करून महिलांना दरमहा सुमारे १० हजार रुपयांपर्यंतची निश्चित कमाई होत आहे, ज्यामुळे त्या आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनत आहेत..Jalgaon: सोन्यात साडेचार, तर चांदीत १३ हजारांची घसरण; आयातीवरील शुल्क, युद्धबंद झाल्याचा परिणाम.तरुण पिढीचे पलायन रोखण्यास मदत होणारपांखु देवी आणि बबिता देवी या महिला कर्मचाऱ्यांच्या मते, जर शासनाने या भागातील चहा उत्पादनाला आणखी मोठी गती दिली, तर डोंगराळ भागातून होणाऱ्या तरुणांच्या पलायनाचा वेग नक्कीच कमी होईल. गावातील तरुण आणि महिलांना त्यांच्या हक्काच्या भूमीतच रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होतील.प्रसिद्ध उद्यान तज्ज्ञ (Horticulture Expert) डॉ. राजेंद्र प्रसाद कुकसाल यांच्या मते, चहाची लागवड हा पर्वतीय आणि डोंगराळ भागातील लोकांच्या उपजीविकेचा एक अत्यंत भक्कम आणि शाश्वत पर्याय बनू शकतो. जसजसे या चहाच्या झाडांचे वय वाढेल, तसतसे चहापत्तीच्या उत्पादनात आणि गुणवत्तेत आणखी मोठी वाढ होईल, ज्यामुळे हा नफा दुप्पट होऊ शकतो.रुद्रप्रयाग जिल्हा प्रशासनाकडून मिळालेल्या ताज्या माहितीनुसार, या स्थानिक महिलांनी उत्पादित केलेल्या सेंद्रिय चहाची (Organic Tea) 'रुद्रप्रयाग टी' या नावाने मोठ्या शहरांमधील पर्यटन केंद्रांवर ब्रँडिंग आणि विक्री सुरू करण्यात आली असून, या उपक्रमाचे राज्यभरात कौतुक होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.