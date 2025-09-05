CM Yogi's Announcement: शिक्षक दिनी मुख्यमंत्री योगींची मोठी घोषणा!, सर्व शिक्षकांना कॅशलेस उपचार मिळणार

Yogi Adityanath’s Teachers Day Announcement: . उत्तर प्रदेशमधील आता सर्व शिक्षकांना कॅशलेस उपचारांची सुविधा मिळणार आहे. शिक्षक दिनानिमित्त उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील शिक्षकांसाठी ही मोठी घोषणा केली आहे. प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, अनुदानित शाळांमधील सर्व शिक्षकांना ही सुविधा मिळेल. तर शिक्षा मित्र, प्रशिक्षक आणि स्वयंपाकी देखील या विशेष कॅशलेस योजनेशी जोडले जाणार आहेत.
या निर्णयाचा फायदा उत्तर प्रदेशातील ९ लाख कुटुंबांना होईल. योगी सरकारचा हा उपक्रम शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या लाखो कुटुंबांसाठी भेटवस्तूपेक्षा कमी मानला जात नाही. त्यांच्या सेवेच्या दृष्टीने सरकारने त्यांच्या आरोग्याबाबत हा ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
याशिवाय येत्या काळात शिक्षा मित्र आणि प्रशिक्षकांचे मानधन वाढवण्यासाठी एक समिती देखील स्थापन करण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल लवकरच येणार आहे, त्यानंतर त्यांचे मानधन वाढवले जाईल, असं यानंतर मुख्यमंत्री योगी यांनी सांगितलं आहे.
तसेच यावेळी मुख्यमंत्री योगी यांनी राज्यातील माजी सरकारवरही निशाणा साधला. ते म्हणाले की, पूर्वी 'बिमारू राज्य' म्हणून ओळखले जाणारे उत्तर प्रदेश आज भारताच्या विकासाचे इंजिन बनत आहे. ज्या राज्याची ओळख निर्माण करण्यासाठी संघर्ष होत होता, त्याची आज एक मजबूत ओळख आहे आणि लोकांना त्याचा अभिमान आहे.
