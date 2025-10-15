देश

Bihar Assembly Elections:'लालूंनी दिलेली तिकीटे तेजस्वींनी रोखली'; जागावाटपाची घोषणा झाली नसल्याची करून दिली आठवण

Political Drama: पक्षाकडून फोन आलेल्या इच्छुक उमेदवारांनी त्यांच्या घराकडे धाव घेतली आणि काही मिनिटांतच पक्षाचे चिन्ह हातात घेऊन, चेहऱ्यावर आनंदी हास्य घेऊन बाहेर येऊ लागले. मात्र, तेजस्वी यादव हे जेव्हा त्यानंतर काही तासांनीच दिल्लीहून पाटण्यात परतले तेव्हा ते या घडामोडींनी अस्वस्थ झाले.
Tejashwi Yadav refuses election tickets offered by Lalu Prasad Yadav, emphasizing delayed seat allocation in Bihar politics.

पाटणा:राष्ट्रीय जनता दलाचे (आरजेडी) अध्यक्ष लालू प्रसाद यांनी आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी सोमवारी अनेक उमेदवारांना पक्षाचे तिकीट दिले देऊ केले, मात्र मंगळवारी सकाळी त्यांचे पुत्र तेजस्वी यादव यांनी यात हस्तक्षेप करत बिहारमध्ये इंडिया आघाडीचे जागावाटप अद्याप अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आले नसल्याची आठवण करून दिली.

