Bihar Assembly Elections:'लालूंनी दिलेली तिकीटे तेजस्वींनी रोखली'; जागावाटपाची घोषणा झाली नसल्याची करून दिली आठवण

पाटणा:राष्ट्रीय जनता दलाचे (आरजेडी) अध्यक्ष लालू प्रसाद यांनी आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी सोमवारी अनेक उमेदवारांना पक्षाचे तिकीट दिले देऊ केले, मात्र मंगळवारी सकाळी त्यांचे पुत्र तेजस्वी यादव यांनी यात हस्तक्षेप करत बिहारमध्ये इंडिया आघाडीचे जागावाटप अद्याप अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आले नसल्याची आठवण करून दिली. .सोमवारी संध्याकाळी लालूप्रसाद दिल्लीहून त्यांच्या निवासस्थानी आल्यानंतर अनेकांनी त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी गर्दी केली. दरम्यान, पक्षाकडून फोन आलेल्या इच्छुक उमेदवारांनी त्यांच्या घराकडे धाव घेतली आणि काही मिनिटांतच पक्षाचे चिन्ह हातात घेऊन, चेहऱ्यावर आनंदी हास्य घेऊन बाहेर येऊ लागले. मात्र, तेजस्वी यादव हे जेव्हा त्यानंतर काही तासांनीच दिल्लीहून पाटण्यात परतले तेव्हा ते या घडामोडींनी अस्वस्थ झाले..आरजेडीमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इंडिया आघाडीचे जागावाटप अद्याप अधिकृतपणे जाहीर झाले नसल्याने, त्या आधीच आपल्या पक्षाच्या उमेदवारांची नावे करणे यातून आघाडीतील मित्रपक्षांना चांगला संदेश जाणार नाही, असे तेजस्वी यांनी लालूप्रसाद यांना समजावले. त्यानंतर ज्यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली होती त्यांना तांत्रिक कारण देत उमेदवारी परत करण्यास सांगण्यात आले. दरम्यान, आरजेडीच्या उमेदवारांची नावे लवकरच जाहीर करण्यात येतील, असे सांगण्यात आले. तेजस्वी हे स्वतः बुधवारी राघोपुरमधून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची शक्यता आहे..यांना दिली होती उमेदवारीगेल्याच आठवड्यात मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाला सोडचिठ्ठी देत आरजेडीमध्ये दाखल झालेले सुनील सिंह, नरेंद्र कुमार सिंह ऊर्फ बोगो भाई वीरेंद्र, मधेपुराचे चंद्रशेखर यादव यांसह काही नेत्यांना लालू यांनी उमेदवारी जाहीर केली होती..उमेदवारीसाठी धरणे आंदोलनपाटणा: आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी पक्षाकडून उमेदवारी मिळण्याची शक्यता अत्यंत कमी असल्याचे समजताच संयुक्त जनता दलाचे (जेडीयू) आमदार गोपाल मंडल यांनी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या निवासस्थानाजवळ मंगळवारी धरणे आंदोलन केले. भागलपूर जिल्ह्यातील गोपाळपूर मतदारसंघाचे सलग चारवेळा प्रतिनिधित्व करणारे मंडल हे त्यांच्या कार्यकर्त्यांसह घोषणाबाजी करत मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी पोहोचले..मात्र, भेटीसाठी वेळ घेतली नसल्याने येथील सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी त्यांना प्रवेश नाकारला. त्यानंतर मंडल यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाच्या प्रवेशद्वाराजवळच धरणे आंदोलन सुरू केले.''मी पक्षाकडून उमेदवारी मिळेपर्यंत येथून हलणार नाही. आमचे पक्षप्रमुख मुख्यमंत्री आहेत. सुरक्षा रक्षकांना हवे असल्यास ते लाठीमार करू शकतात,'' असे त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले..