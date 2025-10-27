पाटणा : बिहारच्या मुख्यमंत्रिपदाचे महाआघाडीचे उमेदवार आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे (आरजेडी) नेते तेजस्वी यादव यांनी विधानसभा निवडणुकीत आश्वासनांची खैरात वाटण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यात ‘इंडिया’ आघाडीचे सरकार आल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सदस्यांचे भत्ते दुप्पट केले जातील, असे आश्वासन त्यांनी रविवारी दिले..प्रत्येक कुटुंबातील एका सदस्याला सरकारी नोकरी देण्याचे आश्वासन तेजस्वी यादव यांनी यापूर्वीच दिले आहे. पत्रकार परिषदेत आज बोलताना त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर लक्ष केंद्रित केले. या प्रतिनिधींचे भत्ते दुप्पट करण्याबरोबरच त्या सर्वांना ५० लाखांची विमासुरक्षा आणि निवृत्तिवेतन देणार असल्याचे ते म्हणाले. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील वितरकांची उत्पन्नवाढ होईल. मानधनासह प्रतिक्विंटल कमिशन रक्कम वाढविणार असल्याचे यादव यांनी सांगितले..नितीशकुमार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर टीका करताना ते म्हणाले, ‘‘वर्तमान सरकार काहीही करीत नाही. ज्याप्रमाणे पाणी एका जागी साचून राहिले तर सडते, तशी अवस्था या सरकारची आहे. भाजपची खेळी, चेहरा आणि चरित्र बिहारी लोकांनी ओळखले आहे. या भ्रष्ट सरकारला ते हटविण्याच्या पवित्र्यात आहेत.’’ भाजप बिहारमध्ये कोणताही कारखाना सुरू करणार नाही. कारण अमित शहा यांनी त्याबद्दल घोषणा केली आहे. पंतप्रधान बिहारमध्ये येऊन केवळ ‘जुमलेबाजी’ करतात आणि निघून जातात. कारखाने गुजरातमध्ये काढतात आणि मत मागण्यासाठी गुजरातला येतात, अशी टीकाही त्यांनी केली..चार महिन्यांपूर्वी झाली भत्तावाढस्थानिक स्वराज्य संस्थेत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत या तीन संस्थांचा समावेश होतो. ग्रामपंचायतीचे सरपंच, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अशी प्रमुखांची ओळख असते. मुख्यमंत्री नितीशकुमार सरकारने जूनमध्येच स्थानिकमधील पदाधिकारी आणि वॉर्ड सदस्यांचे भत्ते आणि इतर लाभ वाढविले होते. ग्रामीण जनतेला न्याय देण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीत एक ग्राम कार्यालयदेखील स्थापन करण्यात आली आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..वीस महिने संधी द्याआम्ही कोणाचेही नुकसान केले नाही. मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या २० वर्षांच्या बदल्यात तेजस्वीला २० महिन्यांची संधी द्या, असे आवाहन करीत आम्ही बिहारला नंबर एकवर आणू, असे यादव म्हणाले. याशिवाय, आम्ही राज्यातील केशकर्तन आणि कुंभारकाम, आणि सुतारकाम करणाऱ्यांना पाच लाख रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज देऊ, असेही त्यांनी सांगितले..बिहारमधील स्थानिक स्वराज्य संस्था८,०५३ग्रामपंचायती ५३३पंचायत समित्या ३८जिल्हा परिषदा.तेजस्वी यादव महाआघाडीचे CM पदाचे उमेदवार, आता NDAने सांगावं, नाहीतर महाराष्ट्रासारखं कराल; भाजपवर टीका.मासिक भत्तावाढ (रुपयांत)प्रमुख आधीचा आत्ताचाजिल्हा परिषद अध्यक्ष २०,००० ३०,०००उपाध्यक्ष १०,००० २०,०००सरपंच ५,००० ७,५००.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.