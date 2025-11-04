Telanga Tragedy: लेकींना बोलवू नको म्हणलेले बाबा, आईने लपवून आणलं; पण अपघातात ३ बहिणींचा मृत्यू

तेलंगणा: खडीने भरलेल्या टिप्पर आणि खाजगी बस यांच्यात झालेल्या भीषण अपघातात १९ जणांचा मृत्यू झाला आहे. हा दुर्दैवी प्रकार सोमवारी सकाळी सुमारे सात वाजता, हैदराबादपासून अंदाजे ५० किलोमीटर अंतरावर घडला. अपघात इतका जबरदस्त होता की बसमधील अनेक प्रवाशांना जागीच प्राण गमवावे लागले, तर काहींना गंभीर दुखापत झाली आहे..या अपघातात एकाच कुटुंबातील तीन मुलींचा मृत्यू झाला असून संपूर्ण गावात शोककळा पसरली आहे. तंदूर जिल्ह्यातील येलग्या गौडा कुटुंबातील या तिघींची नावे तनुषा, साईप्रिया आणि नंदिनी अशी आहेत..लेकींना शिकवायचं होतं, पण नियतीनं डाव साधला; तीन मुलींचा अपघातात मृत्यू, कुटुंबावर कोसळला दु:खाचा डोंगर.त्या हैदराबादमधील एका महाविद्यालयात शिक्षण घेत होत्या. काही दिवसांपूर्वी त्या आपल्या नातेवाईकांच्या लग्नासाठी गावाला आल्या होत्या. समारंभ संपवून त्या पुन्हा हैदराबादला परत जात असतानाच काळाने त्यांच्यावर घाला घातला..चेवेल्ला परिसरात झालेल्या या अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक प्रशासन आणि मदतकार्य तातडीने सुरू करण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि तेलंगणा सरकारने या अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत जाहीर केली आहे..अर्ध शरीर ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्यांचा मदतीसाठी टाहो, बाजूला २० मृतदेह पडलेले; घटनास्थळी हादरवणारं दृश्य.अपघातात मृत झालेल्या तीन बहिणींचे वडील येलैया गौड यांनी पिळवटून टाकणारी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी सांगितले, “मी माझ्या पत्नीला सांगत होतो, की लग्नासाठी मुलींना बोलावू नकोस. पण तिने माझ्या नकळत तिघींना बोलावलं. आता त्या कधीच परत येणार नाहीत…”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.