तेलंगणा - AIMIM च्या अकबरुद्दीन ओवैसी आणि भाजप प्रदेशाध्यक्षांवर हेटस्पीच प्रकरणी गुन्हा दाखल

हैदराबाद - तेलंगणानमध्ये एसआर नगर पोलिस ठाण्यात एमआयएम नेते अकबरुद्दीन ओवैसी आणि तेलंगणाचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष बांदी संजय यांच्याविरोधात हेट स्पीच प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे. ग्रेटर हैदराबादद म्युनसिपल कॉर्पोरेशनच्या निवडणूक प्रचारावेळी दोन्ही नेत्यांना भावना भडकावणारे भाषण केले होते.

एसआर नगरचे पोलिस निरीक्षक सईदुलु यांनी सांगितले की, दोन्ही नेत्यांविरोधात कलम 505 अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. एमआयएम नेते अकबरुद्दीन ओवैसा यांनी केलेल्या एका वक्तव्याने खळबळ उडाली होती. त्यांनी म्हटलं होतं की, हुसैन सागर तलावाच्या काठावर असलेल्या माजी पंतप्रधान नरसिंह राव आणि टीडीपीचे संस्थापक एनटी रामाराव यांच्या समाधी हटवण्यात येणार का?

A suo motu case has been registered against AIMIM leader Akbaruddin Owaisi and Telangana BJP president Bandi Sanjay for hate speeches: SR Nagar Police in Hyderabad

(File photos) pic.twitter.com/G4OtcUd5Fq

— ANI (@ANI) November 28, 2020