लेकीची मुख्यमंत्र्यांवर आक्षेपार्ह टीका, नेत्याला मंत्रिपद गमावण्याची वेळ

तेलंगणातील मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी राज्यमंत्री कोंडा सुरेखा यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला यांच्याकडे पाठवण्यात आला असून काँग्रेस पक्षातील अंतर्गत तणाव समोर आला आहे. ज्यामुळे तेलंगणातील सत्ताधारी काँग्रेस पक्षात सुरू असलेला वाद अधिकच चिघळल्याचे समोर आले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, तेलंगणाचे राज्यमंत्री कोंडा सुरेखा यांची मुलगी कोंडा सुष्मिता पटेल यांनी एक वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. ज्यामध्ये कोंडा सुष्मिता पटेल यांनी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्यासह इतर काँग्रेस नेत्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. तसेच परकाल विधानसभा मतदारसंघातील मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली होती..Maulana Azad Corporation: कर्ज योजना रखडल्या, प्रस्ताव प्रलंबित; महामंडळाच्या संथ कारभारावरून NCP च्या बड्या नेत्याची थेट उपमुख्यमंत्र्यांकडे धाव, मागणी काय?.त्यानंतर सुष्मिता पटेल यांनी परकाल हा कोंडा कुटुंबाचा मतदारसंघ असल्याचे सांगून मुख्यमंत्र्यांच्या पाठिंब्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अशा भागात मुख्यमंत्री विद्यमान आमदाराला पाठिंबा का देतील, असा प्रश्न देखील त्यांनी उपस्थित केला. तथापि, सुष्मिता पटेल यांनी केलेल्या या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे संतापाची लाट उसळली. ज्यामुळे पक्षाच्या अनेक आमदारांनी कोंडा सुरेखा यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी केली..दरम्यान, याप्रकरणी काँग्रेस शिस्तपालन समितीने राज्यमंत्री कोंडा सुरेखा यांच्याकडून प्रतिक्रिया मागितली. यावेळी कोंडा सुरेखा यांनी शिस्तपालन समितीच्या नोटीसवर आक्षेप घेतला. माझ्या मुलीने तिची स्वतःची मते व्यक्त केली आहेत आणि तिच्या राजकीय वक्तव्यांसाठी त्यांना जबाबदार धरता येणार नाही.' अशी प्रतिक्रिया सुरेखा यांनी दिली..Malad Accident: मालाड अपघाताचा थरकाप उडवणारा व्हिडिओ व्हायरल, भरधाव कारचं नियंत्रण सुटलं, लोकांना चिरडत पुढे गेली.राज्यमंत्री कोंडा सुरेखा काय म्हणाल्या?राज्यमंत्री कोंडा सुरेखा म्हणाल्या की, केवळ कौटुंबिक संबंधांच्या आधारावर दुसऱ्या व्यक्तीच्या मतांसाठी राजकीय जबाबदारी निश्चित करणे चुकीचे आहे. सुष्मिता तिच्या राजकीय मतांसाठी स्वतः जबाबदार आहे. आपल्या मुलीच्या मतांना स्वतःच्या राजकीय मतांशी जोडणे अयोग्य आहे, असे म्हणत सुरेखा यांनी भूमिका स्पष्ट केली..त्याचपुढे काँग्रेस पक्षात वाढत्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, सुरेखा यांनी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि तेलंगणा काँग्रेसच्या प्रभारी मीनाक्षी नटराजन यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर, सुरेखा यांनी आपल्या कार्यकाळातील कामगिरीचा उल्लेख करत मंत्री म्हणून केलेल्या कामाचा बचाव केला. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे कोणतेही आरोप नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.