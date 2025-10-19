देश

मोठी बातमी! आई-वडिलांकडे दुर्लक्ष कराल तर पगार कापणार, राज्य सरकारची महत्त्वाची घोषणा, नेमका कायदा काय?

Salary Cuts For Ignoring Parents: एक कायदा लवकरच येणार आहे. हा निर्णय वृद्ध आईवडिलांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. आता आई-वडिलांकडे दुर्लक्ष कराल तर पगार कापला जाणार असल्याची घोषणा केली आहे.
तेलंगणामधून अशी बातमी येत आहे जी देशभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये आणि त्यांच्या कुटुंबियांमध्ये एक नवीन वाद निर्माण करू शकते. राज्याचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी शनिवारी एक महत्त्वपूर्ण आणि संवेदनशील पाऊल उचलण्याची घोषणा केली. त्यांनी स्पष्ट केले की, राज्य सरकार लवकरच एक कायदा आणेल जो त्यांच्या वृद्ध पालकांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या किंवा दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई करेल.

