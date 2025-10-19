मोठी बातमी! आई-वडिलांकडे दुर्लक्ष कराल तर पगार कापणार, राज्य सरकारची महत्त्वाची घोषणा, नेमका कायदा काय?

तेलंगणामधून अशी बातमी येत आहे जी देशभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये आणि त्यांच्या कुटुंबियांमध्ये एक नवीन वाद निर्माण करू शकते. राज्याचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी शनिवारी एक महत्त्वपूर्ण आणि संवेदनशील पाऊल उचलण्याची घोषणा केली. त्यांनी स्पष्ट केले की, राज्य सरकार लवकरच एक कायदा आणेल जो त्यांच्या वृद्ध पालकांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या किंवा दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई करेल..या कायद्यानुसार, जर एखादा कर्मचारी त्यांच्या पालकांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे आढळून आले. तर त्यांच्या मासिक पगाराचा एक विशिष्ट भाग कापून थेट दुर्लक्षित पालकांच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल. नवीन निवडलेल्या गट २ अधिकाऱ्यांना नियुक्तीपत्रे प्रदान करताना मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली. मुख्यमंत्री रेड्डी यांनी या प्रस्तावित कायद्याची रूपरेषा देखील स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, या कायद्यामुळे पालकांना त्यांच्या वृद्धापकाळात आर्थिक अडचणी किंवा दुर्लक्ष सहन करावे लागणार नाही याची खात्री होईल..Video : ''परधर्मातील मुलासोबत पळून जाणाऱ्या मुलींचे हातपाय तोडा'', भाजपच्या माजी खासदाराचं वादग्रस्त विधान!.योजनेनुसार, जर सरकारी कर्मचारी त्यांच्या पालकांची योग्य काळजी घेत नसल्याचे सिद्ध झाले तर सरकार हस्तक्षेप करेल. अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्याच्या एकूण मासिक पगाराच्या १५ टक्क्यांपर्यंत कपात केली जाईल. ही वजा केलेली रक्कम कोणत्याही सरकारी तिजोरीत जाणार नाही, तर ती थेट वृद्ध पालकांच्या बँक खात्यात मासिक उत्पन्न म्हणून जमा केली जाईल. ही तरतूद अशा पालकांना महत्त्वपूर्ण आर्थिक आधार देईल ज्यांना स्वतःच्या गरजांसाठी स्वतःच्या मुलांवर अवलंबून राहावे लागते..या घोषणेची वेळ आणि स्थान महत्त्वाचे होते. मुख्यमंत्री गट II सेवांसाठी नव्याने निवडलेल्या अधिकाऱ्यांना नियुक्तीपत्रे प्रदान करत होते. या नवीन अधिकाऱ्यांना संबोधित करताना सीएम रेड्डी यांनी प्रथम त्यांचे अभिनंदन केले. नंतर त्यांना सार्वजनिक सेवक म्हणून त्यांच्या जबाबदाऱ्यांची आठवण करून दिली. त्यांनी नवीन कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या समस्या आणि तक्रारी घेऊन त्यांच्या कार्यालयात येणाऱ्या सामान्य लोकांबद्दल खोल संवेदनशीलता दाखवण्याचे आवाहन केले..ही संवेदनशीलता कायम ठेवत मुख्यमंत्र्यांनी या नवीन कायद्याचा उल्लेख केला. त्यांनी एक अतिशय अनोखे विधान केले. त्यांनी या नवीन अधिकाऱ्यांना सांगितले, "आम्ही एक कायदा आणत आहोत. तुम्ही तो तयार कराल." हे एक महत्त्वाचे विधान आहे. याचा अर्थ असा की, सरकारी यंत्रणेत सामील होणारी नवीन पिढी या सामाजिक बदलाचा पाया रचण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना हवे आहे. नवीन अधिकाऱ्यांवर ही जबाबदारी सोपवून त्यांनी त्यांना पहिल्या दिवसापासून धोरणात्मक प्रक्रियेत भागीदार बनवले आहे..Bihar : जागावाटपाचा तिढा सुटेना, नेत्यानं दोन पक्षाकडून एकाच मतदारसंघात भरला अर्ज.प्रश्न असा पडतो की, सरकारला असे कठोर उपाय का करावे लागतात? याचे उत्तर मुख्यमंत्र्यांच्या शब्दात आहे. त्यांनी नवीन कर्मचाऱ्यांना सांगितले की, "जसे तुम्हाला मासिक पगार मिळतो, तसेच तुमच्या पालकांनाही त्यातून मासिक उत्पन्न मिळेल याची आम्ही खात्री करू." तेलंगणा सरकारचा हा निर्णय जर अंमलात आणला गेला तर तो देशातील पहिला. सर्वात अनोखा कायदा असेल हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. भारतात आधीच पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे देखभाल आणि कल्याण कायदा, २००७ आहे, जो पालकांच्या देखभालीची तरतूद करतो. राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांवर अशी थेट वेतन कपात करणे हा एक महत्त्वाचा आणि धाडसी निर्णय मानला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.