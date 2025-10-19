Parental Welfare Law : आई-वडिलांना वाईट वागणूक देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची आता खैर नाही, पगारही कापला जाणार अन्...

Summaryतेलंगणा सरकार सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन नियम लागू करणार आहे.पालकांशी वाईट वागणूक दिल्यास कर्मचाऱ्याच्या पगारातून १०–१५% कपात होईल.कपात केलेली रक्कम थेट कर्मचाऱ्याच्या पालकांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल..तेलंगणा सरकार एक नवीन नियम लागू करण्याची तयारी करत आहे. या नियमानुसार, जर एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याने त्याच्या आईवडिलांना वाईट वागणूक दिली किंवा त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले तर त्याच्या पगारातून १० ते १५ टक्के रक्कम कापली जाणार आहे. ही रक्कम कर्मचाऱ्याच्या पालकांना दिली जाईल..मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी लोकांच्या गरजा आणि कर्मचाऱ्यांचे त्यांच्याशी वर्तन सुधारण्याची गरज यावरही भर दिला.नव्याने निवडलेल्या ग्रुप २ कर्मचाऱ्यांना नियुक्तीपत्रे देण्यासाठी राज्यात आलेल्या रेड्डी यांनी त्यांना जनतेप्रती संवेदनशीलता दाखवण्याचे आवाहन केले. "कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या समस्या घेऊन येणाऱ्यांप्रती संवेदनशील असले पाहिजे," असे मुख्यमंत्री म्हणाले..मुख्यमंत्र्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पालकांशी चांगले वागण्याचे आवाहनही केले. ते म्हणाले, "मी एक कायदा आणत आहे. जर एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याने त्याच्या पालकांकडे दुर्लक्ष केले तर त्याच्या पगारातून १० ते १५ टक्के रक्कम कापून त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. ज्याप्रमाणे तुम्हाला मासिक पगार मिळतो, त्याचप्रमाणे तुमच्या पालकांनाही त्यातून मासिक उत्पन्न मिळेल याची आम्ही खात्री करू.".भाषणाचा समारोप करताना, मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित असलेले मुख्य सचिव रामकृष्ण राव यांना या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यास सांगितले..FAQsप्र.१: या नव्या नियमाचा उद्देश काय आहे? ➡️ सरकारी कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या आई-वडिलांशी आदराने आणि जबाबदारीने वागावे यासाठी हा नियम आहे.प्र.२: पगारातून किती रक्कम कापली जाणार आहे? ➡️ १० ते १५ टक्के पगार पालकांना देण्यासाठी कापला जाईल.प्र.३: ही रक्कम कुणाला मिळणार आहे? ➡️ कर्मचाऱ्याच्या आई-वडिलांच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाईल.प्र.४: हा नियम कुठल्या राज्यात लागू होणार आहे? ➡️ हा नियम तेलंगणा राज्यात लागू केला जाणार आहे.प्र.५: या कायद्याची तयारी कोण पाहणार आहे? ➡️ मुख्य सचिव रामकृष्ण राव यांच्या नेतृत्वाखाली समिती तयार केली जाईल.प्र.६: मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी कर्मचाऱ्यांना काय सांगितले? ➡️ त्यांनी कर्मचाऱ्यांना जनतेप्रती आणि पालकांप्रती संवेदनशील राहण्याचे आवाहन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.