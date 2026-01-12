देश

Stray Dog Killing Telangana : धक्कादायक घटना ! तीन दिवसांत ३०० भटक्या कुत्र्यांची हत्या, सरपंच अन् ग्रामसचिवाने लावली विल्हेवाट

Telangana animal cruelty : पोलिसांनी IPC कलम ३२५ आणि प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायदा १९६० च्या कलम ११(१) अंतर्गत ९ जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला. माजी केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी यांच्या हस्तक्षेपानंतर प्रकरणाबाबत राष्ट्रीय पातळीवर लक्ष वेधले गेले.
Stray Dogs

Police investigation underway after reports of mass poisoning and killing of nearly 300 stray dogs in Telangana’s Hanamkonda district.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

तेलंगणाच्या हणमकोंडा जिल्ह्यात सुमारे ३०० भटक्या कुत्र्यांना ठार मारण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे या गंभीर घटनेसंदर्भात पोलिसांनी नऊ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की हे प्रकरण प्राण्यांवरील क्रूरतेशी संबंधित आहे आणि त्याची सखोल चौकशी सुरू आहे. प्राणी कल्याण कार्यकर्ते अदुलापुरम गौतम आणि फरजाना बेगम यांनी ९ जानेवारी रोजी श्यामपेट पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.

Loading content, please wait...
Telangana
Maneka Gandhi
Stray Dogs
Sarpanch

Related Stories

No stories found.