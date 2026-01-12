Stray Dog Killing Telangana : धक्कादायक घटना ! तीन दिवसांत ३०० भटक्या कुत्र्यांची हत्या, सरपंच अन् ग्रामसचिवाने लावली विल्हेवाट

तेलंगणाच्या हणमकोंडा जिल्ह्यात सुमारे ३०० भटक्या कुत्र्यांना ठार मारण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे या गंभीर घटनेसंदर्भात पोलिसांनी नऊ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की हे प्रकरण प्राण्यांवरील क्रूरतेशी संबंधित आहे आणि त्याची सखोल चौकशी सुरू आहे. प्राणी कल्याण कार्यकर्ते अदुलापुरम गौतम आणि फरजाना बेगम यांनी ९ जानेवारी रोजी श्यामपेट पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली..त्यांच्या तक्रारीत त्यांनी आरोप केला आहे की ६ जानेवारीपासून तीन दिवसांत श्यामपेट आणि अरेपल्ली गावांमध्ये सुमारे ३०० भटक्या कुत्र्यांना विष देऊन मारण्यात आले. त्यांचा आरोप आहे की त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे मृतदेह गावाच्या बाहेर फेकण्यात आले. अदुलापुरम आणि फरजाना यांचा आरोप आहे की गावातील सरपंच आणि ग्राम पंचायत सचिव या कृत्यात सहभागी होते..तक्रारीनुसार, सरपंच आणि पंचायत सचिवांनी भटक्या कुत्र्यांना विष देऊन नंतर त्यांच्या मृतदेहांची विल्हेवाट लावण्यासाठी पैसे देण्यासाठी दोन लोकांना कामावर ठेवले. प्राणी कल्याण कार्यकर्त्यांनी हे अमानवीय आणि बेकायदेशीर म्हटले आहे आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. पोलिसांनी सांगितले की, तक्रारीच्या आधारे, भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३२५ आणि प्राण्यांवर क्रूरता प्रतिबंधक कायदा, १९६० च्या कलम ११(१) अंतर्गत नऊ आरोपींविरुद्ध श्यामपेट पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Sangli Crime : चारित्र्याच्या संशयावरून युपीतून मिरजेत आणून पती-सासऱ्याने केला महिलेचा खून; कुजलेल्या अवस्थेत सापडला मृतदेह, मिरजच का निवडलं?.तपास अधिकाऱ्यांच्या मते, फोन रेकॉर्डिंग आणि साक्षीदारांच्या जबाबातून असे दिसून आले आहे की गुन्हा दाखल होण्यापूर्वी काही आरोपींनी प्राणी हक्क कार्यकर्त्यांशी खाजगी संभाषणात भटक्या कुत्र्यांना मारल्याची कबुली दिली होती. माजी केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी यांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर या प्रकरणाने राष्ट्रीय स्तरावर लक्ष वेधले. त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आणि स्थानिक पोलिसांना योग्यरित्या गुन्हा नोंदवण्याच्या सूचना दिल्या. तपास मजबूत करण्यासाठी प्राण्यांच्या अवशेषांचे पोस्टमॉर्टेम करण्याचा आणि फॉरेन्सिक पुरावे गोळा करण्याचा आग्रहही त्यांनी धरला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.