Telangana News : तेलंगण करणार फूल, फळांपासून मद्य; प्रस्ताव तयार; शेतकऱ्यांना उपलब्ध होणार नवी बाजारपेठ

हैदराबाद : टोमॅटो, आंबा, टरबूज आणि अननस यांसारख्या विविध प्रकारांच्या सहा फळांपासून मद्य बनवण्याच्या प्रस्तावावर तेलंगण सरकार विचार करीत आहे. याबाबतचा प्रस्ताव नुकताच तयार करण्यात आला आहे. यासाठी विद्यमान उत्पादन शुल्क नियमांनुसार अशा उत्पादकांसाठी आवश्यक असलेल्या नियमांवर आणि परवानगीसाठी अधिकारी काम करीत आहेत. फळे आणि फुलांपासून मद्य तयार करताना कोणती खबरदारी घ्यावी यावरही विचार सुरू आहे..फुलांपासून बनवलेल्या 'वाइन'चे विविध 'ब्रँड' आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत, विशेषतः स्कॉटलंड, एस्टोनिया, दक्षिण आफ्रिका आणि स्पेनसारख्या देशांमध्ये खूप लोकप्रिय आहेत. या देशांमध्ये केवळ फुलांपासून बनवलेल्या 'वाइन'साठी विशेष बारदेखील आहेत. या नवीन प्रकारच्या दारूमुळे फळे, फुले आणि भाज्या पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना नवीन बाजारपेठा मिळतील, असे सांगितले जात आहे. तेलंगणमध्ये टोमॅटो आणि आंबा यांसारख्या फळांचे आणि फुलांचे उत्पादन जास्त होत असल्याने, त्यावर आधारित मद्य उद्योग स्थापन झाल्यास शेतकऱ्यांना चांगला नफा मिळण्याची शक्यता आहे..साधारणपणे द्राक्षांचा रस आणि बार्लीपासून मद्य तयार केले जाते. मात्र, आता नवीन प्रयोगांसह फुलांपासून जिन आणि फळांपासून मद्य तयार करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. 'चमेली', 'लॅव्हेंडर', 'गुलाब', 'मंदारिन' आणि 'चेरी ब्लॉसम' यांसारख्या फुलांपासून बनविलेले 'जिन'; तसेच आंबा, अननस, फणस आणि टोमॅटो यासारख्या फळांपासून बनविलेली वाइनदेखील बाजारात विशेष स्थान मिळवत आहेत. फुलांच्या पाकळ्यांपासून बनवलेला 'फ्लोरो जिन' देखील लवकरच बाजारात येणार आहे. इंग्लंड, जपान, स्कॉटलंड आणि इटलीसारख्या देशांमध्ये या प्रकारची वाइन आधीच लोकप्रिय आहे. लवकरच तेलंगणामध्येही ही चव लोकप्रिय करण्याचा निर्मात्यांचा विचार आहे..अशी आहे बाजारपेठएका अहवालानुसार, सन २०२३ मध्ये फळ आणि फुलांच्या वाइनच्या बाजारपेठेतील उलाढाल ३.४ अब्ज डॉलर होती आणि २०३२ पर्यंत ती ५.७ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. भारत, फिलिपिन्स आणि थायलंडमध्ये 'मँगो वाइन' विकली जाते. अननस वाइन ब्राझीलमध्ये लोकप्रिय आहे. केरळ आणि श्रीलंकेतून फणसाची वाइन निर्यात केली जाते. टरबूज वाइन ही अमेरिका आणि मेक्सिकोमध्ये खूप लोकप्रिय आहे..नैसर्गिक सुगंध कायमफुले, फळे आणि भाज्यांपासून बनवलेली ही वाइन तिचा नैसर्गिक सुगंध न गमावता तयार केली जात आहे. ती वाइनप्रेमींना आकर्षित करत आहे. प्रत्येक देशात स्थानिक पातळीवर आढळणारी वेगवेगळी फुले 'जिन' तयार करण्यासाठी वापरली जातात. या प्रकारच्या पेयांमध्ये अल्कोहोलचे प्रमाण १८ ते ३८ टक्क्यांपर्यंत असते..